Spectaculaire opera ‘aus LICHT’

Na zeker twee jaar voorbereiding ging rond 1 juni de driedaagse opera-cyclus aus LICHT van Karlheinz Stockhausen in première bij het Holland Festival, in de Gashouder in Amsterdam, over hoofdpersoon Michael en kosmische samenwerking. Muziek en enscenering (van Pierre Audi) zijn spectaculair. Het is een hoogtepunt van het culturele jaar, waaraan 700 mensen meewerkten - en vier helikopters met een strijkkwartet. Drie NRC-recensenten ging naar de driedaagse première, en vonden het fascinerend. Wat betreft muziek, enscenering en beeld. Deze foto's geven een beeld van een indrukwekkende, andere wereld waarin Stockhausen de bezoeker binnenvoert. Vol tongeklak, gesis, zang, bigbandmuziek en ijle klanken.