Presentatrice en actrice Martine Bijl overleden (71)

Presentatrice en actrice Martine Bijl is vorige week donderdag op 71-jarige leeftijd in haar woonplaats Maarssen overleden. Dat bevestigt productiebedrijf Stage Entertainment maandag aan NRC. Ze overleed aan de complicaties van een hersenbloeding die haar in 2015 trof.

Bijl was onder meer bekend van de komedieserie Het Zonnetje In Huis, die tussen 1993 en 1995 werd uitgezonden door de VARA. Ook presenteerde zij de eerste drie van seizoenen Heel Holland Bakt, het populaire kookprogramma’s voor amateurs van Omroep MAX. Bijl moest de presentatie van het bakprogramma neerleggen vanwege de hersenbloeding. André van Duin nam het van haar over.

Naast haar televisiewerk vertaalde Bijl meerdere musicals en was ze te zien in televisiereclames, zoals die voor het potgroentemerk HAK. Vorig jaar november verscheen van haar hand het boek Rinkeldekink, over de depressie die zij tijdens haar revalidatieperiode kreeg.