Premier Italië dreigt met opstappen om ruzie in regering te stoppen

Als er geen oplossing komt voor het conflict tussen coalitiegenoten Lega en de Vijfsterrenbeweging, stapt de Italiaanse premier Giuseppe Conte op. Dat zei hij maandag op een persconferentie in Rome. Hij eist een einde aan de ruzie die binnen zijn regering hevig wordt gevoerd.

„Ik vraag deze politieke krachten nu in het openbaar of ze door willen met deze regering. Anders komen er nieuwe verkiezingen”, aldus de premier. De twee regeringspartijen hebben over uiteenlopende onderwerpen onenigheid met elkaar. Zo wil de Vijfsterrenbeweging bijvoorbeeld korten op infrastructuur, terwijl Lega een hogesnelheidstrein wil van Turijn naar Lyon. Verder is er onenigheid over migratie, straffen en autonomie in de regio’s.

Begroting

De coalitie kan het verder maar niet eens worden over de rijksbegroting voor 2020. Men wil meer uitgeven om de economie vlot te trekken, maar wordt het niet eens over de manier waarop. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil belastingen verlagen, en pleit voor een vlaktaks van vijftien procent voor alle Italianen. De Vijfsterrenbeweging van collega Luigi di Maio wil juist vasthouden aan verschillende belastingtarieven.

De Italiaanse rijksbegroting is de inzet van een ruzie tussen Rome en Brussel. De huidige staatsschuld bedraagt 132 procent van het Italiaanse bbp. Europees is de grens vastgesteld op maximaal zestig procent. De Italiaanse economie belandde in januari officieel in een recessie, na drie kwartalen krimp.

Europese Verkiezingen

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wijst Europa aan als schuldige. Door strenge regulering vanuit Brussel stijgt de staatsschuld, zegt hij. In aanloop naar de Europese verkiezingen van twee weken geleden bekoelde de relatie verder, toen de partijen elkaar tijdens de campagne bestookten.

Salvini’s Lega was de grote winnaar van die verkiezingen, met ruim 34 procent van de Italiaanse stemmen. De Vijfsterrenbeweging is juist praktisch gehalveerd in omvang, en kreeg een kleine 17 procent van de stemmen.

Partijloze premier

Conte heeft een bijzondere rol als premier. De jurist en hoogleraar is partijloos, en staat als het ware boven de partijen die zijn regering vormen. Op Twitter haalde Salvini maandag niettemin meteen uit naar zijn premier, en diens verwijt dat hij nog steeds campagne aan het voeren zou zijn. „Wij zijn nooit gestopt met werken, en 9 miljoen Italianen hebben ons daar zondag voor beloond.”