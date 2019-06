Politie vindt duizenden wietplanten bij invallen in Friesland

De politie heeft maandag een grootschalige actie gehouden tegen hennepteelt in Friesland. Hierbij zijn drie mannen opgepakt die betrokken zouden zijn bij grootschalige wietteelt en handel in hennepstekken. Agenten troffen onder andere ruim vijfduizend wietplanten aan.

In een bedrijfspand in de gemeente Fryske Marren vond de politie duizenden stekken die bedoeld zijn voor hennepteelt. In growshops in Leeuwarden en Drachten werd tegelijkertijd apparatuur en voeding voor de teelt gevonden. Later op de dag vielen agenten vier kwekerijen binnen in Leeuwarden, Drachten en Harkema.

Naast de duizenden stekken en planten heeft de politie beslag gelegd op zes auto’s en een onbekende hoeveelheid contant geld. Ook wordt de bedrijfsadministratie van de verdachten onderzocht.

De politie Noord-Nederland zegt strenger op te willen treden tegen hennepteelt. In een persbericht schrijft zij dat de plantages onder andere grote risico’s op brand- en waterschade met zich meebrengen. Mogelijk volgen meer arrestaties en beslagleggingen.