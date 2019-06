‘Oranje Leeuwinnen’ verdienen over vier jaar evenveel als de mannen

Voetbalbond KNVB gaat het Nederlands vrouwenelftal over vier jaar evenveel uitkeren als hun mannelijke collega’s. De komende twee jaar wordt de vergoeding voor de vrouwen „substantieel” verhoogd, om in 2023 op gelijke hoogte met de mannen te belanden. Dat heeft de bond maandag bekendgemaakt. Over de hoogte van de vergoeding worden geen uitspraken gedaan.

De KNVB maakt iedere twee jaar nieuwe afspraken met de voetbalsters over de vergoedingen die zij krijgen voor hun aandeel in het elftal. Met de mannenploeg worden die afspraken ook periodiek gemaakt, zegt een woordvoerder van de bond. Voor de komende twee jaar is afgesproken dat de „commerciële vergoeding” voor de speelsters naar een „substantieel hoger niveau” getild zal worden. Binnenkort beginnen de onderhandelingen voor de overeenkomst voor de periode 2021-2023.

De populariteit van de ‘Oranje Leeuwinnen’ is groot. „2019 wordt een recordzomer voor het vrouwenvoetbal.”

Televisiegeld

Die zogeheten commerciële vergoeding krijgen de speelsters voor hun deelname aan reclame- en campagne-uitingen van de KNVB en haar sponsors. Het is de enige vergoeding waarop de bond direct invloed heeft. Ander geld komt van de Europese bond UEFA, wereldvoetbalbond FIFA en uit de verdeling van televisiegelden. De vergoedingen die mannelijke voetballers uit die drie bronnen krijgen, zijn op het moment (veel) hoger. Daar kan de KNVB naar eigen zeggen niet veel tegen beginnen, „Maar dat verschil moet, als je gelijkheid tussen mannen en vrouwen beoogt, in de ogen van de KNVB binnen afzienbare tijd steeds kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.”

De overeenkomst die de bond met het vrouwenelftal heeft gesloten, wordt ook ondertekend door commerciële partners en sponsoren van de bond. In overleg met die partijen is besloten dat de verhoging van de commerciële vergoedingen stapsgewijs gaat. Spits Vivianne Miedema is er niettemin blij mee. „Het is echt mooi dat we op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje”, zegt ze op de site van de bond.

Vrijdag begint het elftal van bondscoach Sarina Wiegman aan het WK in Frankrijk. Na afloop daarvan wordt het nieuwe contract met de KNVB ondertekend.