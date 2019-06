Minister Wiebes belooft versnelde afhandeling schadeclaims Groningen

Negenduizend gedupeerden van gasbevingen in Groningen die al langer dan vijf maanden wachten op de behandeling van hun schadeclaims, zullen binnenkort eindelijk geholpen worden. Dat belooft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie zal deze groep Groningers een aanbod doen: de gedupeerden ontvangen 5.000 euro vrij te besteden of ze mogen 11.000 euro besteden aan aannemerskosten. Ook zullen zij een „een standaardvergoeding” ontvangen ter compensatie voor het wachten. Hoe hoog die vergoeding is, is niet bekend.

Met deze „omvangrijke en vergaande maatregel” wil Wiebes de grote hoeveelheid onbehandelde klachten sneller wegwerken. Sowieso moet de afhandeling van schadeklachten sterk versneld worden, om te voorkomen dat een nieuw „stuwmeer” van klachten ontstaat. De inzet van meer aannemers en het invoeren van „standaardmodellen” zou tijdwinst moeten opleveren.

De brief van Wiebes komt een dag voor het Kamerdebat over de situatie in Groningen. Oppositie- en coalitiepartijen zijn zeer kritisch over de langzame afhandeling van de schadeclaims. De kwestie is opnieuw onderwerp van gesprek geworden door de aardbeving met een kracht van 3,4, twee weken geleden in Westerwijtwerd.

Leveringszekerheid

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde vorige week de gaswinning verder omlaag te brengen en dit „gasjaar” niet meer dan 12 miljard kubieke gas te winnen. Minister Wiebes neemt dit advies niet over, eerder stelde hij dat de leveringszekerheid van gas in Nederland niet in gevaar mag komen. Jaarlijks wordt er zo’n twintig miljard kubieke meter aardgas gewonnen.

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas is niet tevreden over de plannen van Wiebes. Hij stelt dat de minister met zijn voorstel Groningers „verdeelt op basis van de datum waarop de melding is gedaan”. Hij vindt dat er een voorstel moet komen waar alle gedupeerden wat aan hebben en dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheid van de Groningers.