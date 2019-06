Iconische beelden: protest op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989

Een scherm toont een foto uit 1989 van de overleden oud-premier Zhao Ziyang, waarop hij in gesprek is met Chinese studenten. Op 4 juni 2009 werd ter gelegenheid van de twintigste 'verjaardag' van de confrontaties op Tiananmen-plein een wake bij kaarslicht gehouden in het Victoria-park in Hongkong. Daar kwamen tienduizenden mensen op af.

Foto Bobby Yip/Reuters