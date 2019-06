Coalitieakkoord tussen vijf partijen in Finland

Finland krijgt een centrum-linkse regering. Vijf partijen, onder leiding van de sociaal-democratische SDP, hebben maandag het coalitieakkoord gepresenteerd dat zij zondagavond hebben gesloten. SDP-leider Antti Rinne wordt de eerste linkse premier van Finland in 20 jaar.

De sociaal-democratische SDP won in april de parlementsverkiezingen door de rechts-radicale partij De Finnen een zetel voor te blijven. De Finnen behoren niet tot de coalitiepartners. De Centrumpartij van vertrekkend premier Juha Sipilä was bij de verkiezingen de grote verliezer, maar keert wel terug in het nieuwe kabinet.

Vergrijzing

De 19 kabinetsleden van de nieuwe Finse regering worden dinsdag bekendgemaakt. De vijf partijen hebben samen 117 van de 200 zetels in het Finse parlement. Rinne zei na de verkiezingsuitslag in april tegen zijn aanhangers dat hij had gehoopt op een nog beter resultaat.

In een uitgelekt exemplaar van het regeerakkoord staat dat belastingverhogingen de staat 730 miljoen euro moeten opleveren. Dat bedrag zal vooral worden besteed aan investeringen in het publieke domein, waaronder een verbetering van de Finse spoorwegen. Finland heeft net als meer westerse landen te maken met vergrijzing waardoor het sociale vangnet onbetaalbaar dreigt te worden.