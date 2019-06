Caster Semenya hoeft (nog) geen testosteronremmers te slikken

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya hoeft voorlopig geen testosteron remmende medicatie te slikken om wedstrijden te kunnen lopen. Die maatregel was haar opgelegd door de internationale atletiekunie IAAF, maar is maandag opgeschort door het hooggerechtshof in Zwitserland. Dat meldt persbureau AFP.

De uitspraak is bedoeld als voorlopige voorziening en biedt Semenya (28) tot en met 25 juni de kans toch mee te lopen in internationale wedstrijden. De IAAF moet van het hof in Lausanne ondertussen beter onderbouwen waarom het de tweevoudig Olympisch- en wereldkampioen per se aan de medicatie wil hebben.

Wie is Caster Semenya? En waarom nam zij het op tegen de atletiekbond? ‘She’s a girl. Punt.’

‘Oneerlijk voordeel’

Sinds vorige maand mogen vrouwelijke atleten die op de 400, 800 en 1500 meter uitkomen, nog maar een beperkte hoeveelheid van het mannelijke hormoon testosteron hebben. Semenya maakt van nature bovengemiddeld veel testosteron aan en had volgens IAAF daarom oneerlijk voordeel ten opzichte van concurrenten. Van de atletiekunie moest ze daarom haar hormoonspiegel medicinaal verlagen, voor ze weer mee mocht doen aan wedstrijden. Het onderzoek waarop de unie dat besluit baseert, is niet onomstreden.

Het internationale sporttribunaal hield de omstreden maatregel vorige maand overeind, waarna de Zuid-Afrikaanse zich in een hoger beroep tot de burgerrechtspraak wendde. Wanneer de definitieve uitspraak volgt, is nog niet bekend. Semenya hoopt in september haar wereldtitel op de 800 meter te kunnen verdedigen tijdens de WK in Qatar.

Wat betekent dit voor de toekomst van de vrouwensport? Sportredacteur Danielle Pinedo gaf vorige maand antwoord op die vraag in Vandaag, de dagelijkse podcast van NRC .