Big Bazar trekt in panden van failliete Op=Op Voordeelshop

Winkelketen Big Bazar gaat nieuwe vestigingen openen in zo’n vijftig panden van discountdrogisterij Op=Op Voordeelshop, die in maart failliet ging. Dat meldt Big Bazar maandag in een persbericht.

Het gaat niet om een overname, benadrukt woordvoerder Peter Krenn. De eigenaren van de vrijgekomen winkelpanden worden „stuk voor stuk” benaderd door Big Bazar. Wel is het oude Op=Op-personeel „zeker welkom om te solliciteren”, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Er zijn zo’n 250 tot 300 nieuwe personeelsleden nodig om de nieuwe winkels te bemannen.

Big Bazar bestaat sinds 2007 en verkoopt allerlei producten - van schoonmaak- en huishoudspullen tot speelgoed en snoepgoed. Het kan gezien worden als een concurrent van de internationale discounter Action. Big Bazar heeft nu zo’n 120 winkels in Nederland en 11 in België. De nieuw te openen winkels betekenen dus een uitbreiding van meer dan veertig procent.

Big Bazar valt onder de Blokker Holding, die in april werd overgenomen door Michiel Witteveen. Blokker leed de afgelopen jaren telkens meer verlies. In 2017 werd een grote reorganisatie doorgevoerd. Hierbij verloren 1.900 mensen hun baan en werden tweehonderd Blokker- en Marskramer-winkels gesloten.

