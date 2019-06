‘Noord-Koreaanse gezant duikt weer op’

De Noord-Koreaanse onderhandelaar Kim Yong-chol zit mogelijk toch niet in een strafkamp. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA gaf zondag beelden vrij waarop Kim Yong-chol bij een concert te zien is, samen met leider Kim Jong-un. Dat meldt persbureau Reuters. Eerder schreven Zuid-Koreaanse media dat de man was onderworpen aan dwangarbeid vanwege de mislukte top met de Verenigde Staten, afgelopen februari in Hanoi.

Kim Yong-chol trad in de aanloop naar het topoverleg op als tegenhanger van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Het lijkt erop dat hij deze rol niet opnieuw mag gaan vervullen. Pompeo zei begin mei tegen Reuters dat zijn toekomstige tegenpartij waarschijnlijk iemand anders zou zijn, “maar dat weten we niet zeker”.

Het is lastig te verifiëren welke berichten over de regering van Noord-Korea kloppen. Zo zou een andere gezant, Kim Hyok-chol, die nauw betrokken was bij de top in Hanoi, in maart samen met vier andere functionarissen van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ter dood zijn veroordeeld vanwege het mislukken van de topontmoeting. Dat schreef Reuters eind mei, hierover is geen nieuwe informatie naar buiten gekomen.

De topontmoeting tussen president Donald Trump en leider Kim Jong-un in de Vietnamese hoofdstad Hanoi werd voortijdig afgebroken. Het was de tweede ontmoeting tussen de staatshoofden.