Advocaat van imam over uitspraken van burgemeester Marcouch: ‘Het lijkt wel een heksenjacht’

Een toekomstige aanstelling als imam kon hij wel vergeten, zei Youssef Arkhouch na uitspraken van zijn burgemeester. Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, had zich kort daarvoor in december 2018 negatief over hem uitgelaten. Marcouch bracht de prediker toen in verband met het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. De burgemeester was bang dat Arnhemse moslimjongeren onder deze imam konden radicaliseren of zelfs geweld zouden gebruiken, al moest hij toegeven dat Arkhouch geen strafbare feiten had begaan.

Hij raadde het bestuur van de Al Fath -moskee in Arnhem af om Arkhouch in dienst te nemen. De imam was op dat moment op proef bij de moskee, die kort daarna besloot hem niet aan te stellen.

Volgens Arkhouch was de moskee onder druk gezet door de gemeente Arnhem. In mei spande hij wegens opgelopen reputatieschade een kort geding aan tegen de gemeente Arnhem. Hij benadrukte dat er geen enkel bewijs is voor de uitlatingen van Marcouch. Daarom wilde hij een rectificatie in dagblad De Gelderlander en een schadevergoeding voor zijn misgelopen loon. Ook eiste de imam 25 duizend euro voor opgelopen reputatieschade.

Afgelopen woensdag oordeelde de voorzieningenrechter dat Marcouch de prediker zonder goede reden „in eer en goede naam” heeft beschadigd. De gemeente moet daarom rectificeren en vierduizend euro betalen aan Arkhouch. 25 duizend euro vond de rechter te veel, omdat de reputatieschade van de imam niet volledig op het conto van de burgemeester geschreven diende te worden. Andere media hadden namelijk ook al negatief over hem bericht. Misgelopen salariskosten achtte de rechter niet bewezen. Er zou namelijk geen verband zijn geweest tussen de uitspraken van de burgemeester en de beslissing van de moskee om Arkhouch niet aan te stellen. Bovendien staat het de gemeente vrij om de moskee af te raden Arkhouch in dienst te nemen, oordeelde de rechter.

Excuus aanbieden

Arkhouch was blij met de uitspraak en zei dat wat hem betreft de kous af was, mits burgemeester Marcouch zijn excuus zou aanbieden. Vervolgens zei Marcouch afgelopen vrijdag in De Gelderlander dat de uitspraak bevestigde dat hij twijfels mag uiten bij een moskeebestuur over de aanstelling van een „salafistische imam”. Daarmee kan hij „voorkomen dat kinderen en jongeren radicaliseren”. Opnieuw een schoffering van Arkhouch, zegt zijn advocaat Peter Schouten nu. „Wéér brengt hij mijn onschuldige cliënt in verband met de radicalisering van jongeren. Het lijkt wel een heksenjacht.”

Lees ook: De ‘sheriff van Slotervaart’ vertrekt naar ‘moeilijk’ Arnhem

Schouten start namens zijn cliënt een bodemprocedure tegen de gemeente Arnhem, waarin hij dezelfde eisen heeft als bij het kort geding. „Uit appgesprekken blijkt dat de gemeente de moskee onder druk heeft gezet om mijn cliënt niet aan te stellen. Alleen maar omdat zijn opvatting over het geloof anders is dan die van Marcouch. Dat is een grove schending van de vrijheid van godsdienst. Als Marcouch daar gepaste excuses over had gemaakt, was verder procederen niet nodig geweest.”

Een woordvoerster van de gemeente Arnhem zegt dat het vonnis nog bestudeerd wordt.