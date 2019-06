Voorzitter Franse republikeinen stapt op na historische verkiezingsnederlaag

De voorzitter van de Franse centrum-rechtse partij Les Republicains (LR) heeft zijn aftreden aangekondigd. Het vertrek van Laurent Wauquiez komt een week nadat zijn partij de grootste verkiezingsnederlaag leed in de geschiedenis van Les Republicains. Bij de verkiezingen voor het Europees parlement behaalden de republikeinen 8.48 procent van de stemmen.

„Overwinningen zijn collectief, nederlagen zijn eenzaam. Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen: (…) Ik zal een stap terug doen. Ik ben afgetreden als voorzitter van de republikeinen”, aldus Wauquiez (44), die zijn vertrek bekendmaakte op tv-zender TF1. „Deze verkiezing is een mislukking.”

Slecht resultaat

Wauquiez volgde Nicolas Sarkozy eind 2016 op als voorzitter van de republikeinen. Hij was minister op verschillende posten en staatssecretaris toen Sarkozy president van Frankrijk was. Er was tijdens zijn voorzitterschap veel kritiek op Wauquiez binnen de partij. Zo ook toen hij François-Xavier Bellamy, een 33-jarige leraar filosofie, aanstelde als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Dat resulteerde in een slecht resultaat.

Bij de verkiezingen werd de LR de vierde partij, na het Rassemblement National van Marine Le Pen (22 procent), La République en Marche (LREM) van president Emmanuel Macron (21 procent) en de groene partij EELV (13 procent). Veel rechtse kiezers stemden op Macron of Le Pen.