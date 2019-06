Veenfabriek bedenkt ingewikkeld reddingsplan voor onze beschaving

Theater Atlantis van de Veenfabriek. Gezien: 30/5 Karavaan Festival, Alkmaar. Te zien: t/m 28/9. Inl: veenfabriek.nl ●●●●●

Op een bouwplaats in Alkmaar wordt de eerste steen gelegd voor een tropisch zwemparadijs: Atlantis. Dit zwembad moet niet alleen een plek worden voor joelend vertier in chloorwater, maar dé oplossing voor onze klimaatcrisis. Hoe? Dat legt de Veenfabriek uit in locatievoorstelling Atlantis.

Het publiek zit om een bouwput, waar de acteurs met hun instrumenten een soort eiland vormen. Een container aan de zijkant dient als keuken, want er wordt eten geserveerd. Deze gerechten spelen verder geen rol, maar zorgen wel voor een luchtig intermezzo in de talig-muzikale performance.

De locatievoorstelling Atlantis Foto Bowie Verschuuren

Auteurs Teun Smits en Joeri Vos laten hun personages verschillende perspectieven in het klimaatdebat weerspiegelen. Iemand roept op tot radicale actie, een volksvertegenwoordiger spreekt holle frasen en iemand anders vindt dat er zeker iets moet gebeuren, maar heeft eigenlijk ook wel iets anders aan zijn hoofd. De personages zijn vehikels voor standpunten, een verteller verbindt de lijnen tot een betoog vol mooie metaforen, zoals: ‘we leven in een potje Monopoly’. Het bord staat in de fik, maar we worden toch steeds terugverwezen naar de spelregels.

Filosoof Plato schreef als eerste over Atlantis, een eiland dat in zee verdwenen zou zijn. Met de steeds extremere temperaturen en een stijgende zeespiegel dreigt ons hetzelfde te overkomen. Het is niet genoeg om op de straat op te gaan; we moeten een drastische oplossing vinden. Anders zal de mensheid verdwijnen, zoals Atlantis ooit verdween.

De muziek van Paul Koek zorgt, uitgevoerd door de spelers, voor een onheilspellende soundtrack. Soms is er opeens een vrolijke noot, zoals ‘Diep in de zee’ uit De Kleine Zeemeermin, maar het wordt snel weer serieus. In regie van Vos ontspint zich een ingewikkeld reddingsplan voor de mensheid. Verleden en toekomst worden aan elkaar geknoopt met tijd- en ruimtereizen. Dit idee wordt tot in het kleinste detail uitgewerkt, waardoor de initiële oproep tot actie langzaam wegzinkt onder het wateroppervlak.