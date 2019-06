Topvoetballer Neymar beschuldigd van verkrachting

De Braziliaanse topvoetballer Neymar is beschuldigd van verkrachting. De sterspeler van Paris Saint-Germain (PSG) ontkent de aantijgingen en is naar eigen zeggen slachtoffer van een poging tot afpersing. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit een verslag van de politie van de Braziliaanse stad São Paolo.

De vrouw die aangifte heeft gedaan, zou Neymar da Silva Santos Júnior via het sociale medium Instagram hebben leren kennen. Al snel nodigde de voetballer haar uit voor een ontmoeting in Parijs, waarop de assistent van Neymar haar een vliegticket zou hebben gestuurd. Volgens de vrouw heeft Neymar haar vervolgens in een chique hotel in een dronken en agressieve bui verkracht.

De vrouw deed twee dagen na het vermeende incident aangifte bij de Braziliaanse politie. Naar eigen zeggen was zij te geschrokken en bang om al in Parijs aangifte te doen.

‘Onrechtvaardige beschuldigingen’

Neymar ontkent de volgens hem „onrechtvaardige” beschuldigingen. Hij schrijft op zijn website dat hij spoedig bewijs zal leveren dat de vrouw en de advocaat „die zegt haar te vertegenwoordigen” hem proberen af te persen. Neymars vader zei tegen de Braziliaanse televisie dat het bewijs onder andere bestaat uit gesprekken die Neymar en de vrouw voerden via sociale media.

Op Instagram postte Neymar een video waarin hij het handelen van de vrouw omschrijft als een „val”. Hij laat onder andere het WhatsApp-gesprek zien dat hij zou hebben gevoerd met de vrouw voordat zij naar Parijs kwam. Daarin deelde zij erotische foto’s van zichzelf.

Neymar kwam de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws. Vorige maand werd hem het aanvoerderschap bij het nationale team van Brazilië ontnomen. Eerder in mei schorste de Franse voetbalbond Neymar voor drie wedstrijden omdat hij een supporter had geslagen die hem irriteerde na een verloren wedstrijd van PSG.