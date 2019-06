Mapa Teatro maakt speels theater over een burgeroorlog

Holland Festival Los Incontados: un tríptico door Mapa Teatro. Gezien: 1/6 Internationaal Theater Amsterdam. Te zien t/m 4/6. Inl: hollandfestival.nl ●●●●●

„We moeten ophouden met het carnaval, en nu echt aan de revolutie beginnen”, luidt de cruciale zin in de voorstelling Los Incontados: un tríptico van het Colombiaanse gezelschap Mapa Teatro. De woorden roepen verwachting en hoop op, maar beide blijven uit. Een meisje bevindt zich in een jaren zestig huiskamer. Ze luistert naar de radio, samen met de fanfare die wacht op het revolutionaire elan om los te kunnen barsten in muziek.

Het Zuid-Amerikaanse theatergezelschap werkte de laatste jaren aan een reeks over geweld en feest, waartussen de scheidslijn dun is. De ‘ontelbaren’ uit de titel zijn de vermiste mensen uit de Colombiaans burgeroorlog die woedde tussen 1964 en 2016. Als geweren confetti strooien en de gouden feestballonnen kapot knallen, krijgt de voorstelling een grimmig, bitter en radicaal karakter. Zelfs het iconische portret van Che Guevara dat een soldaat te voorschijn tovert, kan de verlossende revolutie niet brengen. In het door drugsmoorden geteisterde land, onder leiding van de beruchte baron Pablo Escobar, lijkt vrede een woord dat de elite verwerpt en dat het arme volk omhelst. Van Escobar vangen we een glimp op, verscholen in de jungle.

Los Incontados: un tríptico van het Colombiaanse gezelschap Mapa Teatro Foto Felipe Camacho Otero

Aangrijpend is het vers van de Russische revolutionaire dichter Vladmimir Majakovski, dat ons meeneemt naar de verschrikkingen van een verscheurd land. Een van Escobars favoriete musici die altijd op zijn nachtelijke feesten speelde, overleefde ternauwernood een bomaanslag. De oude man verhaalt over de jarenlange verdwazing die hem sindsdien begeleidde.

Het is een fascinerend gegeven om in dit drieluik over carnaval en terreur de jukebox een beslissende rol te laten spelen: dit apparaat kan immers elke muziek laten klinken, van hels tot vrolijk. Het lukt Mapa Teatro geëngageerd én speels theater te maken, in een briljante mix.