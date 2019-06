Luchtvaartautoriteit VS: onderdelen Boeing 737 MAX verkeerd in elkaar gezet

De federale luchtvaartautoriteit in de Verenigde Staten heeft zondag een nieuw probleem met de omstreden Boeing 737 MAX-toestellen vastgesteld. Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) is een specifiek onderdeel verwerkt in het model verkeerd in elkaar gezet.

De desbetreffende onderdelen moeten per direct worden vervangen. Het gaat om beweegbare panelen aan de voorkant van vleugel die bij het opstijgen en landen opwaartse druk geven. Door de fabricagefout kunnen deze tijdens de vlucht mogelijk scheuren. De fout heeft betrekking op 148 van dezelfde onderdeeltjes, die zijn ingebouwd in twintig verschillende 737 MAX-toestellen. Ook zijn de panelen waarschijnlijk gebruikt voor oudere modellen uit de 737-serie.

De onderdelen zijn aangeleverd door een tussenleverancier, de vliegtuigbouwer zei niet op de hoogte gesteld te zijn van de productiefout, aldus persbureau Reuters. Binnen tien dagen moeten de panelen met mankementen zijn vervangen.

Update

Tientallen landen houden de 737 MAX sinds maart uit voorzorg aan de grond nadat in korte tijd twee Boeings crashten. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Het technisch mankement dat de ongelukken veroorzaakte, is terug te voeren op één aanpassing in het ontwerp, zo bleek zaterdag uit onderzoek van The New York Times.

Om de fout in de software te verhelpen, moet Boeing een update uitvoeren. De vliegtuigbouwer meldde naar aanleiding van de waarschuwing van de FAA zondag dat de geplande softwareupdate binnenkort gewoon zal doorgaan. Wanneer de 737 MAX-toestellen in de VS weer mogelijk vliegen, heeft de luchtvaartautoriteit nog niet bekendgemaakt. Ook de Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft hierover nog niets gemeld.