Ecuadoriaan Carapaz wint 102de Giro, Mollema vijfde

Richard Carapaz heeft zondag de Ronde van Italië gewonnen. In de laatste etappe, een individuele tijdrit over 17 kilometer in Verona, eindigde de klimmer van Movistar als 36ste. De 29-jarige Carapaz is daarmee de eerste Ecuadoraan die een grote ronde wint.

Rozetruidrager Carapaz eindigde ruim achter ritwinnaar Chad Haga. De Amerikaan van Sunweb had al vroeg de uiteindelijk snelste tijd (22.07) neergezet. Achter Carapaz, die met een veilige marge op zijn concurrenten aan de tijdrit was begonnen, sloot de Italiaan Vincenzo Nibali de Giro af als tweede. Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, werd derde. Hij slaagde er net in de benodigde seconden goed te maken op de Spanjaard Mikel Landa, die als nummer drie van het klassement aan de afsluitende tijdrit was begonnen.

Bauke Mollema behield zijn vijfde plek in het klassement en was daarmee de beste Nederlander. Tom Dumoulin begon aan de Giro als een van de favorieten, maar hij moest al in de eerste week na een val opgeven. Hij blesseerde daarbij zijn knie. Vorige week maakte hij bekend toch mee te zullen doen aan het Nederlands kampioenschap op de weg. (ANP/NRC)