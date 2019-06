‘Drie Syrische militairen gedood door Israëlische raketten’

Bij Israëlische aanvallen zijn zaterdagavond drie Syrische militairen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau SANA. Israël reageerde op een tweetal raketten die eerder op de dag vanuit Syrië afgevuurd was, waarvan er één op Israëlisch grondgebied terecht kwam, aldus het het Israëlische leger.

Israël nam in reactie op de Syrische raketten een aantal opslagplaatsen, luchtafweersystemen en uitkijkposten in Syrië onder vuur. Volgens SANA wist het Syrische luchtafweersysteem een aantal andere Israëlische raketten neer te halen. Overigens maakt SANA geen melding van de Syrische raketten waarmee het volgens Israël zaterdag allemaal begon.

Trump ondertekende in maart een decreet waarmee de VS de soevereiniteit van Israël over de bezette Golanvlakte erkennen. Het gaat om zeer strategisch gebied, 52 jaar geleden buitgemaakt op Syrië.

Iran en Hezbollah

Het vuurgevecht begon zaterdag, toen vanuit Syrië twee raketten op de door Israël bezette Hoogvlakte van Golan werden afgeschoten. Daarbij vielen geen doden. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei zondagochtend tegen persbureau Reuters dat nog onduidelijk was waar de raketten precies vandaan kwamen. Niettemin wordt de regering van de Syrische president Bashar al-Assad door Israël verantwoordelijk gehouden. „We zullen beschietingen nooit accepteren, en met machtsvertoon op agressie tegen ons reageren”, voegde premier Benjamin Netanyahu er via Twitter aan toe.

Het regime van Assad krijgt bij de strijd tegen gewapende rebellen in eigen land steun van Iran en de Libanese gewapende groep Hezbollah, twee gezworen vijanden van de staat Israël. Volgens Jeruzalem gebruiken Iran en Hezbollah het binnenlandse conflict in Syrië om een nieuw front tegen Israël te creëren, vlak langs de grens.

Omstreden

In januari kwamen 11 mensen om het leven bij Israëlische beschietingen op Iraanse doelen in Syrië. Dat waren toen de hevigste bombardementen in één jaar tijd. Ook toen was een vanuit Syrisch grondgebied afgevuurde raket aanleiding voor het geweld.

De Golanhoogten zijn internationaal zeer omstreden gebied. Israël bezette het in 1967, om de vlakte in 1981 ook daadwerkelijk te annexeren. Die actie is internationaal niet erkend. De Amerikaanse president Donald Trump deed dat twee maanden geleden wel, omdat de hoogvlakte volgens hem van „strategisch” belang is voor de veiligheid en „regionale stabiliteit” van Israël.