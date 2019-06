Trump: laat Farage onderhandelen en zet No Deal-Brexit door

Aan de vooravond van Donald Trumps driedaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, uitte de president zich dit weekend kritisch op de afhandeling van de Brexit. In een interview met The Sunday Times zegt Trump dat de Britten moeten weigeren de 'Brexit-rekening' van 39 miljard pond (44 miljard euro) te betalen. Als de EU bovendien niet inschikt, moet het VK uit de Brexit-onderhandelingen weglopen: „Als je geen eerlijke deal krijgt, stap je op.”

Maandag spreekt Trump met premier Theresa May, die komende week haar premierschap op papier neerlegt. May blijft aan tot de Tories een nieuwe partijleider hebben aangewezen. Als het aan Trump ligt moet Boris Johnson, oud-minister van Buitenlandse Zaken en fel Brexiteer, May opvolgen.

De Brexit-onderhandelingen moeten de Britten verder overlaten aan Nigel Farage, leider van de Brexit Party en een fel tegenstander van May. Zijn partij werd bij de Europese verkiezingen eind mei de grootste in Engeland. „Hij is een heel slim figuur, maar ze willen hem niet naar voren schuiven. Stel je voor hoe goed het zou gaan als ze dat wel deden. Dat hebben ze nog niet in de gaten”, aldus de president.

Tot slot, zo vindt Trump, moeten de Britten zich vanaf nu richten op het No Deal-Scenario, waarbij zij uiterlijk eind oktober uit de EU treden zonder akkoord. Johnson heeft in het verleden kenbaar gemaakt dat een 'No Deal' wat hem betreft acceptabel is.

Johnson is echter niet de enige die zijn zinnen op het premierschap heeft gezet. Naast hem hebben nog andere kopstukken in de Britse politiek aangegeven May te willen opvolgen.

Onder hen is ook Andrea Leadsom, die recent haar taken als voorzitter van het Lagerhuis neerlegde. Zij deed drie jaar geleden ook mee bij de leiderschapsverkiezing bij de Tories. Ook de huidige ministers van Binnenlandse Zaken (Sajid Javid) en Buitenlandse Zaken (Jeremy Hunt) hebben zich gemeld.

Kritiek van Corbyn op Trump

Trumps bemoeienis met de Brexit kwam hem ook op kritiek te staan in het VK. Zo noemde oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour Trumps uitspraken over de opvolging van May „totaal ongewenste inmenging in onze democratie”. Nog feller was de huidige burgemeester van Londen, Sadiq Khan. In een opiniestuk in The Guardian noemt hij Trump een voorbeeld van het „gevaar” dat extreem-rechts vormt voor „liberale, democratische samenlevingen”.

Het VK zou er beter aan doen om de rode loper voor Trump maandag niet uit te rollen, schrijft Khan. „Theresa May moet een duidelijke signaal afgeven: we staan niet onwelwillend tegen over de VS of het presidentschap op zich, maar wel tegen Trump en de extreem rechtse agenda die hij propageert.”

Tegenstanders van Trump hebben voor dinsdag een grote demonstratie afgekondigd in het centrum van de hoofdstad. De organisatoren verwachten honderdduizenden demonstranten.