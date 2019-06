Bokser Ruiz verrassend nieuwe wereldkampioen zwaargewicht

Andy Ruiz (29) is de nieuwe wereldkampioen boksen in het zwaargewicht. Tot ieders verbazing versloeg de Mexicaan zaterdagnacht in New York de eveneens 29-jarige Brit Anthony Joshua. Die had nog nooit eerder in zijn zes jaar durende profcarrière een wedstrijd verloren.

Joshua vocht voor het eerst in de Verenigde Staten, waar hij zijn wereldtitels bij drie verschillende bonden verdedigde. Ruiz sloeg hem gedurende het gevecht drie keer naar de grond, terwijl Joshua de Mexicaan één keer vloerde. In de zevende ronde greep de scheidsrechter in toen Joshua voor de vierde keer door Ruiz werd neergeslagen.

De bokswereld ziet Joshua graag vooral meer wedstrijden vechten. Maar de vraag is tegen wie.

Invalkracht Ruiz

Daar was de Britse voormalig wereldkampioen teleurgesteld over. Hij had naar eigen zeggen best nog even door gekund. „De scheids tikte wat mij betreft te vroeg af”, citeert persbureau Reuters hem. „Maar ik vind het niet chique om te veel op hem af te geven. Boksen is een harde sport.”

Ruiz was nota bene invaller voor de partij in Madison Square Garden. Joshua zou eigenlijk tegen de Amerikaan Jarrell Miller vechten, maar die werd onlangs positief getest op doping en moest zijn bokslicentie inleveren. Vijf weken geleden werd Ruiz als vervanger opgeroepen. Hij is de eerste Mexicaan met een wereldtitel in het zwaargewicht.

„Hier heb ik van gedroomd”, jubelde Ruiz na afloop. „Nu wil ik nog fitter worden, en er straks uitzien als een Mexicaanse Anthony Joshua”, aldus de gezette bokser.