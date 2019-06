Best Kept Secret beleeft ideale editie

Tot nog toe gold de Franse zangeres Charlotte Gainsbourg als een moeizame live-act. Ze was vaak statisch en ongemakkelijk. Maar de Gainsbourg die vrijdag op Best Kept Secret optrad, bleek fantastisch. Tussen door neon verlichte raamkozijnen, stonden Gainsbourg en haar vijf in het wit geklede muzikanten. Gainsbourg heeft een bijzondere manier van zingen; de lage klanken lijken haar als met tegenzin te ontsnappen. Ondertussen zorgden gitaar en keyboard, dankzij het effect van Moog-synthesizers, voor een suizend geluid, als een milde storm die haar woorden voortstuwde. Gainsbourg zat achter haar keyboard of liep rond, samen met haar mannelijke collega-zanger. Naast elkaar, de microfoon losjes in de hand, vielen ze op door hun gereserveerde, Abba-achtige presentatie.

Het driedaagse Best Kept Secret, dit jaar voor de zevende keer gehouden in Beekse Bergen, Brabant, beleefde dit weekend een ideale editie. Het driedaagse festival, zo goed als uitverkocht, was breed en afwisselend geprogrammeerd. De sfeer was vrolijk, de temperatuur warm maar aangenaam. Van de genres ontbrak alleen hiphop, waarschijnlijk omdat het festival zich richt op de ‘oudere’ popliefhebber van begin dertig.

De programmering was niet alleen breed in genre, maar ook in faam. Zo waren er grote namen – The Raconteurs, Christine & The Queens – en onbekend talent. In het ruime aanbod viel een aantal trends te ontdekken. Zo is spacerock – suizende gitaren, ruimtelijk geluid – populair, bijvoorbeeld bij Yves Tumor en Charlotte Gainsbourg. Op het festival werd doorwrocht gemusiceerd, bij Fat White Family en Bon Iver draaide het om muzikaliteit en niet om franje of kostuums. En er was een aantal oudere bands dat wel de oorspronkelijke naam draagt, maar nog slechts één oorspronkelijk bandlid in de bezetting heeft: bij Primal Scream, Spiritualized en Kraftwerk.

De Amerikaanse rapster Princess Nokia. Foto Andreas Terlaak

Zo werd de oudere popliefhebber getrakteerd op een aantal – heropgerichte – Britse jaren negentig-bands, zoals Primal Scream, Spiritualized en Stereolab. De laatste twee speelden hun gospelrock (Spiritualized) en lounge-pop (Stereolab) secuur. Primal Scream, ooit geliefd om de liederlijke dancetracks, viel tegen. Al leek zanger Bobby Gillespie, met zijn zuurstokroze kostuum en spijkerdunne silhouet, nog op zijn vroegere verschijning, de vernieuwde band speelde zo vlak dat een nummer als ‘Higher Than The Sun’ niet te herkennen was.

Het programma bood een afwisseling aan sekse en gender, met zowel veel vrouwelijke artiesten, als artiesten die zich als man én vrouw identificeren. Onder die laatsten viel de Amerikaanse Yves Tumor, die een van de hoogtepunten was. Met zijn vier muzikanten creëerde Tumor zijn ruimtelijk klinkende, dansbare rock, onder een dikke laag effecten die gierende storm suggereerden. De extravagante Tumor, die zijn in slangenprint gestoken lange benen elegant opvouwde of wild heen en weer sprong, zingt als een discodiva.

De Amerikaan Yves Tumor die zich in zijn slangenprintoutfit zowel man als vrouw voelt. Foto Mark Reid

De Canadees Mac DeMarco liet zien dat hij al rokend een handstand kon doen, en zijn pet nog ophield ook, maar zijn langzame croonerliedjes klonken hier te gezapig.

Soms kwam je onderweg onbekende klanken tegen, vooral uit de nieuw gebouwde zaal op het water. In het voorbijgaan klonk daar elektronisch gepruttel, afkomstig van de Russische elektronica-muzikante Kate NV, die studieus haar vreemde maar aantrekkelijke klanken opdiende.

Muzikale toewijding was er ook bij de zeven leden van het voorheen zo chaotische Britse Fat White Family, die onlangs gestopt schijnen te zijn met het gebruik van geestverruimende middelen. Nu timmeren ze een hecht rockbouwsel, dat soms dreint en soms blikkerig dansbaar klinkt.

De al even toegewijde Justin Vernon alias Bon Iver, hoofdact op de vrijdag, heeft een grillig carrièreverloop en een al even grillige live-reputatie: hij zegt nogal eens af. Sinds hij een groot publiek bereikte met For Emma, Forever Ago (2007), in akoestische folkstijl, streeft hij naar andere, elektronische uitingsvormen. Het was spannend óf en hoe Bon Iver zich hier zou presenteren. Maar hij was er, inclusief bandana en koptelefoon, en vijf virtuoze instrumentalisten. Op het hoofdpodium bracht Bon Iver eindelijk zijn twee uitersten samen: (akoestische) rock met elektronisch experiment. Het werd vervreemdende muziek, van een onderzoekende artiest die soms bij schoonheid belandde door compromisloos te zijn: in het door overstuurde bassen dreunende ‘10dEAThbREasT’ waren de contradicties enerverend. In een aantal nummers combineerde Vernon zijn prachtige hoge stem met het roboteffect van autotune, voor nieuwe expressie in zijn toch al rijke stem.

‘Echte’ robots waren er ook, vermomd als mens. Ze sloten de zaterdag af op het hoofdpodium, voor 25.000 man publiek met 3D-brillen. Tegen de zwarte avondlucht flitsten 3D-animaties voorbij, terwijl de vier leden van Kraftwerk, op een rij opgesteld achter consoles, hun legendarische oeuvre speelden. Vergeleken met eerdere optredens bleken de liedjes nu te worden opgesierd met extra beats, zoals in ‘Computer Love'. Ook van een afstand was het indrukwekkend om te zien hoe de 3D-auto reed tijdens ‘Autobahn’ en de Bauhaus-achtige tekeningen oplichtten. Dit is de eerste festival-tournee van Kraftwerk – opgericht in 1970, met Ralf Hütter als enige oorspronkelijke bandlid. De groep kan in deze vorm nog jaren mee.

Vier ‘robots’ van Kraftwerk met hun 3D-show. Foto Ben Houdijk