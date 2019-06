Barry Hughes, serieuze voetbaltrainer met een knipoog

De knipoog hoorde bij zijn leven. De carnalsvalskraker ‘Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt’ uit 1981 is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Barry Hughes maakte van zijn kale hoofd een gimmick en dat leverde hem een hit op – het nummer stond wekenlang in de Top 40 waarin het tot de zevende positie kwam.

Maar Hughes was niet alleen een man van grappen en grollen. De geboren Welshman was vooral een serieuze voetbaltrainer, die ruim twintig jaar werkte voor Nederlandse profclubs als HFC Haarlem (twee keer), Sparta (twee keer), FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Een creatieve geest was hij ook, de toevoeging ‘Eagles’ in de naam van de club uit Deventer was in 1971 zijn idee.

Hughes kwam eind jaren vijftig als voetballer naar Nederland, trouwde met tv-omroepster Elles Berger en ging nooit meer weg. De grootste bijdrage van Hughes, de man met de geruite pet, aan het Nederlandse voetbal is ongetwijfeld de ontdekking van Ruud Gullit. Hij liet de latere aanvoerder van Oranje en tweevoudig wereldvoetballer van het jaar (1987 en 1989) als 16-jarige debuteren bij Haarlem. Gullit zou drie seizoenen voor de Noord-Hollandse eredivisieclub spelen voordat hij in 1982 naar Feyenoord ging.

Toch hield Hughes als trainer óók van een geintje. Veel bekendheid verwierf hij met zijn ‘rolfluitactie’. Tijdens een competitiewedstrijd van Haarlem tegen streekgenoot AZ ’67 kreeg hij de lachers, in het stadion en thuis voor de buis, op zijn hand toen hij de voortdurend protesterende trainer van de tegenstander, Georg Kessler, belachelijk maakte door op een rolfluit te blazen.

Hughes was als jeugdspeler actief bij de Engelse club West Bromwich Albion, en speelde in Nederland voor Blauw-Wit en Alkmaar ’54. Bij die laatste club zou hij in het seizoen 1966/1967 debuteren als trainer in het betaalde voetbal. Hij eindigde zijn voetballoopbaan in 1989 als trainer van de Belgische club Beerschot.

Barry Hughes overleed dit weekend na een korte tijd ziek te zijn geweest. H is 81 jaar geworden.