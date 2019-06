Algerijnse presidentsverkiezingen uitgesteld, nog geen nieuwe datum

De Constitutionele Raad van Algerije heeft de presidentsverkiezingen, die voor 4 juli gepland stonden, uitgesteld. Als reden geeft de raad een gebrek aan kandidaten, meldt persbureau Reuters zondag.

Er is nog geen nieuwe datum voor de verkiezingen vastgesteld. Door het uitstel is de vrees dat interim-president Abdelkader Bensalah langer aan de macht zal blijven gepland. Zijn termijn verloopt op 9 juli.

De afgelopen maanden is het onrustig in Algerije. Na maanden van protest stapte president Abdelaziz Bouteflika in april op, onder druk van de legerleiding. Hij was ruim twintig jaar aan de macht.

Ondanks het opstappen van Bouteflika houden de protesten aan. De demonstranten willen dat ook interim-president Bensalah vertrekt en willen dat de huidige politieke elite in het land wordt vervangen. Nieuwe verkiezingen hadden mogelijk meer rust kunnen brengen, maar de verwachting is dat de onrust op straat nu alleen maar zal toenemen.

Volgens de Constitutionele Raad hadden twee kandidaten zich opgegeven voor de verkiezingen, maar de kandidatuur van beiden is afgewezen. Een reden gaf de Raad niet. Reuters schrijft dat de twee kandidaten niet genoeg handtekeningen hadden verzameld om zich verkiesbaar te kunnen stellen. Kandidaten moeten namelijk 60.000 handtekeningen ophalen om mee te kunnen doen.