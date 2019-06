AFC-spits die niet scoort krijgt advies van voetbalgrootheden

Twintig wedstrijden, nul doelpunten. Philippe Hes, spits in het vijfde elftal van de Amsterdamse voetbalclub AFC, scoorde dit seizoen geen een keer. Daarom hebben tientallen bekende Nederlanders en voetbalgrootheden hem via sociale media een videoboodschap gestuurd waarin ze hem flink afkraken, maar ook van feedback voorzien.

Onder meer Ronald de Boer, Ruud Gullit, Sjaak Swart, Humberto Tan en Lil’ Kleine reageren op Hes’ slechte prestaties dit seizoen. Maar ook de voormalige Ajax-spits Zlatan Ibrahimović stuurde een bericht, evenals oud-topvoetballers David Trezeguet, Robert Pires en Carles Puyol.

Niet alleen in Nederland gaat het dus over de AFC-spits, ook internationaal krijgt hij veel aandacht. Hes is inmiddels internationaal onderwerp van gesprek in de voetbalwereld. Op het internet zijn de berichten over de speler veel gedeeld.

„Twintig wedstrijden, nul goals, what the fuck is that”, zegt Zlatan. „Als je wil leren hoe je moet scoren, dan kom je maar naar mijn school, dan leer ik je hoe het moet.” Oud-Ajacied Sjaak Zwart zegt: „Met twee winterjassen aan maak ik meer doelpunten dan jij.” En Ruud Gullit: „Ik kan het nog steeds niet geloven jongen. Je vader wil ook een voetballer als zoon en dan maak je dit ervan.”

Grap van teamgenoten

De actie begon als een grap van de teamgenoten van Hes. Zij vroegen enkele bekende Nederlanders om een filmpje op te nemen. Vervolgens hebben die het idee via appgroepen verspreid, waardoor steeds meer mensen zich bij de grap hebben aangesloten. Volgens zijn teamgenoten had Hes altijd de grootste mond van het team. Daar wilden ze hem voor terugpakken.

Zelf zegt Hes, die al 25 jaar bij AFC speelt en de video’s ook op zijn eigen Instagram heeft gezet, tegen AT5: „Ik vind de filmpjes heel grappig, maar je staat ook wel een tikkeltje voor lul.” Waarom hij dit seizoen niet scoort weet hij zelf ook niet. Kansen heeft hij genoeg gehad, zegt hij.