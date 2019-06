Liverpool verslaat Tottenham met 2-0 en wint Champions League

Liverpool heeft zaterdag de Champions League gewonnen, door in de finale in Madrid met 2-0 af te rekenen met Tottenham Hotspur. Het is de zesde keer dat de Engelse club de belangrijkste prijs in het Europese clubvoetbal wint. Bij Liverpool stonden de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in het veld.

De wedstrijd was lang niet zo spectaculair als de duels in de halve finale die beide Engelse ploegen hun plek in de eindstrijd opleverden. Na twee minuten al maakte Mohamed Salah de 1-0, uit een penalty. De scheidsrechter legde de bal op de stip wegens hands door Tottenham-speler Moussa Sissoko. Er waren toen pas 25 seconden gespeeld, waarmee het de snelste strafschop ooit was in een Champions League-finale.

Tottenham kreeg in het vervolg van de wedstrijd een paar kansen op de gelijkmaker. Een vrije trap van Christian Eriksen ging vijf minuten voor tijd net naast het doel. Uiteindelijk viel de treffer aan de andere kant: Liverpool-invaller Divock Origi scoorde in de 87ste minuut de 2-0.

Origi was ook de man die Liverpool ruim drie weken geleden op sensationele wijze naar de finale schoot. Twee doelpunten van de Belg bepaalden de eindstrijd van het tweede duel tegen FC Barcelona op 4-0. Een totale verrassing, gezien de 3-0-nederlaag die Liverpool een week eerder nog leed in Camp Nou. Tottenham schakelde in de halve finale Ajax uit. Lucas Moura, die toen in de allerlaatste seconde de beslissende goal maakte, viel zaterdagavond in. In de 80ste minuut was hij nog dicht bij de 1-1.

Liverpool is nu de op twee na meest succesvolle club in de Champions League, en diens voorloper de Europacup I. Met hun zes titels hoeven de Engelsen alleen AC Milan (7 keer gewonnen) en Real Madrid (13 keer gewonnen) voor zich te dulden. Liverpool won voor het laatst in 2005. In de Engelse Premier League grepen The Reds dit seizoen net naast hun eerste kampioenschap sinds 1990.