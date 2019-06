Justitie Hongarije: kapitein cruiseschip veroorzaker dodelijke aanvaring

Justitie in Hongarije gaat ervan uit dat de kapitein van een groot riviercruiseschip de veroorzaker was van de dodelijke aanvaring in Boedapest eerder deze week. De man wordt verdacht van „roekeloosheid op een openbare waterweg”, aldus persbureau AFP. Bij het ongeluk kwamen Zuid-Koreaanse toeristen om die op een rondvaartbootje zaten dat werd aangevaren door het cruiseschip. Zeven van hen zijn overleden, 21 anderen worden nog vermist. De kans dat zij nog leven is nihil.

De kapitein, een 64-jarige Oekraïener, moest zaterdag voorkomen in de rechtbank in de Hongaarse hoofdstad. Daar kreeg hij te horen dat hij voorlopig nog in de cel moet blijven. De rechter heeft een borgsom ingesteld, waardoor de kapitein in principe onder elektronisch toezicht vrij kan komen. De aanklagers hebben daar beroep tegen aangetekend. Zij willen niet dat de kapitein de gevangenis verlaat.

Op het vergrijp waarvan de kapitein wordt verdacht, staat volgens de Hongaarse krant Magyar Nemzet tot acht jaar cel. Officieel is hij echter nog niet aangeklaagd.

Zeer ervaren

Volgens de advocaten van de kapitein is er geen reden om de Oekraïener het drama aan te rekenen. „Hij vindt het heel erg dat hij betrokken was bij een ongeluk dat aan zoveel mensen het leven heeft gekost”, aldus een van de raadsmannen. De kapitein, die donderdag werd opgepakt, zou zeer ervaren zijn en zich aan alle regels gehouden hebben.

Het ongeluk gebeurde woensdag op de Donau in hartje Boedapest. Een kleine rondvaartboot met 33 Zuid-Koreanen en twee bemanningsleden aan boord werd geramd door het cruiseschip van de Oekraïense kapitein. Het bootje zonk direct. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Camerabeelden van de botsing zijn erg onduidelijk.

Zeven Koreanen konden worden gered. Zeven anderen werden dood uit het water gehaald. Zij zijn inmiddels geïdentificeerd. Van 21 anderen ontbreekt ieder spoor. Zoekacties en bergingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de sterke stroming en modderig water.