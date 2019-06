Mijn hondje heeft al een paar dagen last van diarree. Om te genezen slikt hij dure pillen. Wanneer ik hem uitlaat bestudeer ik zijn drollen dan ook met grote interesse, om te kijken of ze helpen. Deze grauwe dag heb ik mijn bril niet bij me en kan daardoor zijn drol niet goed, of niet goed genoeg, bestuderen. Terwijl ik probeer te focussen buk ik me, en alsof het mijn telefoon betreft, steek ik mijn rechterduim en -wijsvinger in de natte drol en maak een spreidende beweging in een poging in te zoomen.

