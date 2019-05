Innoveren op de Silicon Prairie

Met Bob Bennett rijden we in de tram. Zijn vlinderdasje en bijpassend pochet geven hem een klassieker voorkomen dan zijn titel doet vermoeden: Bennett is Innovation Chief van Kansas City – althans, tot hij in mei ontslag nam. Maar vandaag, een paar weken eerder, in een tram die rijdt van Union Station naar de Missouri, vertelt Bennett dat wij langs „de 54 slimste huizenblokken van Noord-Amerika” rijden.

We rijden in de KC Streetcar. Dat is niet zomaar een tram, maar de tram waar „heel Kansas City naar kijkt om de economische groei te bevorderen”, aldus de website. De KC Streetcar moet „ontwikkeling stimuleren, de vastgoedprijzen doen stijgen, bedrijven en bewoners aantrekken en de stad herdefiniëren”. Bennett: „Het is bedoeld als een proeftuin om de digitale kloof in de stad te dichten.”

We rijden over Main Street, langs Commerce Towers-appartementen. „Hier moet de internetsnelheid boven de 30 megabit per seconde liggen”, zegt Bennett. „Iets noordelijker kan dat op een vrije dag oplopen tot boven de 80.”

In deze gratis KC Streetcar krijgen de passagiers gratis wifi. Langs de route staan dertien openbare ‘iPhones’, interactieve schermen van ruim twee meter met informatie over de aangrenzende wijken, restaurants, cafés en winkels. Als er een tornado komt – geen zeldzaamheid in Kansas – kan de overheid via de schermen voorbijgangers naar een schuilplaats gidsen. De data van 328 wifipunten, 1.300 verkeerssensoren en alle watermeters in huizen langs de tramlijn maken het beleid van het stadhuis slimmer, zegt Bennett. Wijzen die op een oploopje op een kruispunt, dan kan het een „te gekke straatartiest zijn, maar ook een ongeluk. Wij sturen dan even onze politieauto’s langs.”

KC Cool

De Amerikaanse organisatie van de tweejaarlijkse Global Entrepreneurship Summit, dit jaar van 3-5 juni in Den Haag, begon in maart in Kansas City met aftellen. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken, zelf een Kansan, gaf er hoog op van de economische vitaliteit van zijn thuisstaat. Zijn ministerie had buitenlandse correspondenten uitgenodigd om er het innovatieve bedrijfsleven te bezoeken.

Sinds Google in 2014 de eerste supersnelle glasvezelkabel in Kansas City uitrolde, heeft de regio de bijnaam Silicon Prairie. Met het motto ‘KC Cool’ wordt geprobeerd het provinciale imago weg te blazen. De regering-Trump helpt graag mee positieve aandacht voor de kwijnende staten in het noorden en midden-westen te genereren. Hier legde Trump de basis voor zijn verkiezingsoverwinning.

Op het programma stonden bezoeken aan een speelse whiskystoker, een gecomputeriseerde soja- en maïsboerderij even buiten de stad, en de gerobotiseerde fabriek van LMV Automotive. De Kansas City Area Development Council (KCADC) presenteerde onderzoek na onderzoek waaruit bleek dat dit in 2018 de beste stad was voor studenten om hun carrière te beginnen (volgens uitzendbureau Ziprecruiter). Dat ze nummer 2 stond op de lijst van goede steden voor vrouwen in de tech-industrie (aldus financieel adviseur SmartAsset). En nummer 2 op de lijst van steden met goedbetaalde banen en lage kosten voor levensonderhoud (stelt omroep CNBC).

Het waren vooral bezweringen.

Ja, de stad is het middelpunt van de VS. Kansas City is vanouds een belangrijk knooppunt voor treinverkeer. „Bijna alle John Wayne-films eindigden bij ons Union Station”, zegt Bennett. „Van hier werden de koeien naar de slachthuizen van Chicago vervoerd.”

Maar intussen betekent ‘middelpunt’ ook dat er geen grote Amerikaanse stad is die verder van de kust af ligt. Vanuit Kansas City is het ruim 1.500 kilometer naar de Grote én de Atlantische Oceaan. En juist de kusten zijn de brandpunten van het 21ste-eeuwse globalisme, van het wereldwijde toerisme in het oosten tot de innovatieve knooppunten in het westen. Daar liggen de regio’s waar de vastgoedprijzen zijn geëxplodeerd.

Aan de pluskant van het middelpunt: de werkloosheid lag hier in maart 2019 lager dan het landelijk gemiddelde van 3,6 procent: 3,4 procent in Kansas City, 3,5 procent in de staat Kansas. De economie in de regio groeit mee met de Amerikaanse. Aan de minkant: de opbrengsten van de regio groeien maar half zo hard als het gemiddelde van dertig vergelijkbare regio’s, zo blijkt uit eigen onderzoek.

Productiewerk

Frank Lenk, onderzoeker bij het KCADC, maakt zich er vooral zorgen over dat Kansas City ver achterloopt op deze concurrenten als het gaat om studenten met STEM-diploma’s. STEM staat voor de innovatieve studierichtingen: science, technology, engineering, mathematics. „De STEM-banen die we hebben, liggen eerder in productiewerk dan in ontwikkeling van nieuwe technologie. Onderzoek en ontwikkeling worden elders gedaan, hier worden dingen in elkaar gezet.” Dat zijn de manufacturing jobs waarvan president Trump trots zegt dat hij ze naar de VS heeft teruggehaald. „Maar die banen leveren een geringere groei op van innovatie dan we zouden willen”, zegt Lenk.

KCADC-voorzitter Tim Cowden: „Als we de mensen eenmaal hier hebben, zeggen ze meestal wel: wow, ik wist niet dat Kansas City zo cool was. Maar zie ze hier maar eens te krijgen.”

Een dag later zou de voorman in de LMV-autofabriek het probleem demonstreren aan de hand van een vacature. Het kostte vijf jaar tijd, zegt hij, om 130 vacatures voor hooggespecialiseerd werk in zijn gerobotiseerde productielijn te vervullen. „De laatsten hebben we uiteindelijk weten te werven in Brazilië.”

Innovator Bob Bennett werd gevraagd waarom een slimme jonge student voor Kansas City zou kiezen als hij ook naar Seattle of Boston kan. „Als je 100.000 dollar verdient, dan kun je hier je biertje wel betalen. Als je een ton verdient in Portland, dan drink je water, vriend.”

Van 3-5 juni vindt in Den Haag de tweejaarlijkse Global Entrepreneurship Summit plaats. Tot de gasten behoort de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo, uit Kansas, die zijn thuisstaat meer wil innoveren.