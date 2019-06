Gouda: 24ste autobrand in één maand tijd

In Gouda is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een geparkeerd voertuig in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het AD. Het is de 24ste autobrand in de Zuid-Hollandse stad in één maand.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een bestelauto van een lasbedrijf. In het busje, dat in de wijk Bloemendaal stond, lagen hogedrukhouders - een „heel groot gevaar” voor de wijk, ware het niet dat de brandweer ze er op tijd uit wist te halen, aldus de politie.

De politie onderzoekt wat de oorzaak van de brand is geweest en of er een verband is met de 23 eerdere autobranden die hebben gewoed sinds 3 mei. Een woordvoerder spreekt van een „dramatische frequentie”.

Preventief fouilleren

De gemeente Gouda en de politie hebben verschillende maatregelen getroffen in een poging de autobranden tegen te gaan. Zo mag er sinds 24 mei op zeven plekken in de wijken De Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle ‘s nachts preventief gefouilleerd worden. Die maatregel is in ieder geval tot woensdag van kracht.

Daarnaast patrouilleert de politie extra en is er een speciaal rechercheteam aangesteld om de branden te onderzoeken. Ook zijn in diverse wijken buurtwachten actief, schrijft burgemeester Mirjam Salet (PvdA) van Gouda in een reactie.

Volgens de burgemeester is er „grote maatschappelijke onrust” in haar stad. Ook omschrijft zij „gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen”. Bewoners zouden vrezen dat branden overslaan naar nabijgelegen woningen.

Groeiend aantal autobranden

Vorige maand publiceerden verzekeraars cijfers waaruit bleek dat het aantal autobranden de afgelopen jaren flink gestegen is. Het aantal claims bij verzekeraars naar aanleiding van autobranden nam tussen 2014 en 2018 met 45 procent toe tot bijna 4.500 vorig jaar.

Volgens de verzekeraars werd het merendeel van die branden aangestoken. In 2018 waren Zuid-Holland en Noord-Brabant de provincies waar de meeste claims werden ingediend. Vooral in januari komen veel meldingen binnen als gevolg van de jaarwisseling.