Ajax doet nog mee

Veel wissewasjes zullen we niet te zien krijgen in de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham. Dat hoeft ook niet. Er is niet alleen de zaligheid van tiki-taka, er is ook de schoonheid van strijd. En het laatste kun je beide clubs wel toevertrouwen. Bewakingsopdrachten zijn in de Premier League ook kunst. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld geven altijd alles in hun roep naar het ambassadeurschap.

Dat zoveel profs uit de eredivisie het gemaakt hebben bij clubs uit de Premier League is geen toeval. Zij hadden in Nederland al een harde opleiding en hebben die overzee doorgezet. U weet het nog wel: bloed, zweet en tranen. Er is niemand die twijfelt aan de passie van Georginio Wijnaldum. Nederlanders bij buitenlandse clubs; alsof ze altijd willen excelleren, ook voor het thuisfront. Ze willen hun transfer kleur en klank meegeven. Nederlanders zijn ijdeler dan ze zich voordoen.

Liverpool is superfit, de Spurs hebben wat eindeseizoenproblemen. Er waren nogal wat blessures en Tottenham is ook dieper moeten gaan om de finale te bereiken. Onder meer in een onvergetelijke slijtageslag tegen Ajax.

Ajax doet nog steeds mee in deze finale. Ha, dat had Lasse Schöne beter gedaan of Frenkie de Jong. Nostalgie naar schoonheid is bij de fans van Ajax een levenshouding, daar neem je niet zo makkelijk afscheid van.

Wie zaterdagavond wint is bijzaak, Ajax heeft deze editie van de Champions League gewonnen. Liverpool had eigenlijk geen verweer tegen de Amsterdamse jonkies, de Spurs ook niet, maar zij werden geholpen door Vrouwe Fortuna.

Er zijn in het verleden veel klachten geweest over het gouden kalf, dat is nu minder door de uitschakeling van grootmachten als Juventus en Real Madrid. Het kapitalisme is niet altijd doorslaggevend. Toch blijft de voorspelbaarheid groot.

Eigenlijk is het geen verrassing dat twee Engelse clubs in de finale staan. Ooit moest hun beulswerk tot succes leiden. Ze lopen iedereen naar huis en schoffelen tot de laatste seconde. Overigens is de Premier League ook een gezelschap van moneymakers.

Dat de finale van de Europa League in Baku is gespeeld, is Europa-onwaardig. Ik waande mij in een mausoleum – geen warmte, geen sfeer. Dat Europese clubs nog steeds bereid zijn omzwervingen te maken naar een stenen brousse voor een paar dollars is om te schreien.

Gelukkig wordt de finale van de Champions League in Madrid gespeeld. In de voetbalstad van een voetballand. Het is ook een kwestie van respect voor spelers en clubs. En voor de supporters. Geen fan wil nog naar de Baku’s van deze wereld. Zelfs niet voor een kanonskogel van Cristiano Ronaldo.

Hugo Camps is journalist, columnist en schrijver.