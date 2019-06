29 gewonden bij brand in Bosnisch opvangcentrum voor migranten

Bij een brand in een opvangcentrum in de stad Velika Kladusa, in het noordwesten van Bosnië, zijn zaterdag 29 migranten gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters.

De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Video’s op sociale media tonen mensen die tijdens de brand in paniek uit de ramen van het tijdelijke opvangcentrum springen. Er waren zo’n 500 migranten aanwezig toen de brand uitbrak. Over de oorzaak kunnen de Bosnische autoriteiten nog niets zeggen.

Vanuit Azië en Noord-Afrika kwamen vorig jaar via Servië en Montenegro 25.000 mensen Bosnië binnen. Ze hopen na Bosnië EU-lidstaat Kroatië te bereiken. Dit jaar gaat het tot nu toe om 6.000 immigranten.

Ongeveer 3.500 mensen zijn in Bosnië in opvangcentra ondergebracht, vooral in de steden Bihac en Velika Kladusa. De opvangcentra zijn al tijden overbelast, zeggen de lokale autoriteiten.

