Wilders geblokkeerd op Twitter wegens ‘hatelijke’ tweets

Geert Wilders kan vrijdag geen gebruik maken van zijn Twitter-account. Zijn toegang tot het platform is door het bedrijf tijdelijk geblokkeerd, meldt persbureau ANP. Aanleiding voor de actie is een tweet die Wilders plaatste over D66 en antisemitisme.

Volgens Twitter heeft de PVV-leider de huisregels van het platform overtreden, waarin is opgenomen welke inhoud niet mag worden verspreid. Een woordvoerder van het bedrijf verwijst naar die gedragsregels en laat per e-mail weten: „Wij gaan nooit in op individuele zaken en accounts vanwege privacy en veiligheid van gebruikers. Onze regels omtrent hatelijk gedrag verbieden expliciet de promotie van geweld, directe aanvallen of bedreigingen richtingen derden.”

In het Twitter-bericht gaat Wilders in tegen een eerdere post van D66-partijleider Rob Jetten. Hetzelfde bericht wordt nu - als screenshot - gedeeld door zijn partijgenoten, zoals Fleur Agema:

Het account van Wilders staat nu ‘op slot’, hij kan geen nieuwe tweets toevoegen. De blokkade is tijdelijk, laat de PVV weten aan ANP. De maatregel loopt vrijdag af. Twitter kan besluiten te reageren als een gebruiker de gebruikersregels schendt en heeft daartoe meerdere verschillende maatregelen ter beschikking: van het onzichtbaar maken van één tweet tot het permanent verwijderen van een account. Volgens Wilders is met die laatste optie gedreigd.

Wilders noemt de blokkade in een reactie aan ANP „ongelooflijk”. Hij wijst erop dat andere Twitter-gebruikers, die hem via het medium bedreigen, „vaak wel door Twitter getolereerd” worden.

Toezicht

In algemene zin let het techbedrijf streng op naleving van de online gedragsregels. Zo kondigde Twitter in april aan dat het verscherpt zou toezien op de verspreiding van informatie en misinformatie in aanloop naar de Europese verkiezingen.

Omdat het bedrijf niet ingaat op inviduele gevallen is niet bekend tegen hoeveel politici maatregelen worden genomen of hoe vaak het bedrijf overtredingen in Nederland constateert. Eerder deze maand blokkeerde Twitter meerdere malen het profiel van GeenStijl-auteur Bart Nijman. Hij zou manipulerende berichten hebben geplaatst, maar de eerste keer werd hij onterecht geblokt, zo erkende het bedrijf.