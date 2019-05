Waarom de SP maar blijft verliezen

Ziekenhuizen vallen om, de pensioendiscussie is in volle gang en ‘de gewone man’ is niet meer weg te denken uit het publieke debat. Het zijn die zorgen waar de SP op inspeelt. Maar toch weet de partij niet te pieken. Wat is er aan de hand? In deze aflevering van Haagse Zaken duiken Petra de Koning en Pim van den Dool in de geschiedenis, identiteit en de koers van de Socialistische Partij.

