Khalid Amakran Naam: Dion Schoormans (14), Aalst (Noord-Brabant) Zit in: 3 vmbo-gt Woont met: vader, moeder, broer (19). Twee broers en drie zussen zijn uit huis Vader: heeft groothandel in platdakaccessoires Moeder: huisvrouw

Autohandel

„In maart 2018 heb ik mijn eigen autohandel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mijn vader zei: als je dat wilt, moet je dat doen. Er was één voorwaarde: school staat op één. Ik moet voldoendes halen, netjes mijn opdrachten af hebben en niet ‘ziek naar huis gaan’ omdat er een klant is. Ik vind school verschrikkelijk. Ik wil bezig zijn. Maar ik ben het er wel mee eens. Tuurlijk een autobedrijf is leuk, maar je weet niet wat voor toekomst het heeft. Ze zijn nou bezig met over tien jaar geen auto’s met benzine en diesel meer in Amsterdam. En iedereen elektrisch. Nou, als je ziet hoe duur dat is. Er rijden nu mensen rond in auto’s van 500 euro. Dan denk ik: dat gaat niet gebeuren.”

Riedeltje

„Ik zoek auto’s op Markplaats, Gaspedaal, Autoscout. Pas heb ik mijn eerste auto in Duitsland gekocht. Die moet je invoeren – ga ik dat riedeltje proberen te leren. Tot nu toe heb ik maar op één auto echt verlies geleden. Een Mini Cooper die ik voor een goed bedrag had gekocht: 2.650 euro. Lag er opeens een plasje olie onder. Een krukas of iets dergelijks, de vervanging kostte 1.000 euro. Die heb ik met een paar honderd euro verlies verkocht. Maar er is er ook een waar ik 1.800 mee heb verdiend.”

‘Je bent gék’

„Voor mezelf heb ik een Kadett gsi gekocht. Prachtige auto, helemaal mijn ding. Stond voor een goede prijs te koop. Met mijn broer en een vriend ben ik erheen gereden. We waren er snel uit: dit moest hem worden. Belde de eigenaar een paar dagen later op dat het toch niet doorging: ‘Mijn zoon is het niet eens met de prijs’. Toen heb ik mijn handelsinstinct even losgelaten en gezegd: ‘Dan bied ik er duizend bij.’ Mijn vader zei je bent gék. Ik heb de feiten op tafel gelegd en laten zien dat ik hem vér onder de prijs gekocht had. Zei mijn vader: ja, je hebt toch gelijk. Dat was een mooi moment voor mij. Ik rij soms in mijn auto op stille weggetjes. Verder mogen alleen mensen die ik vertrouw erin rijden. En alleen als ik erbij ben. Mijn jongste broer heeft nog maar anderhalf jaar zijn rijbewijs. Ik zeg tegen hem: Wat je met jouw auto doet moet je zelf weten, maar in mijn auto doe je rustig.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

Oma frietje

„Ik heb een hechte familie. Iedere vrijdagavond hebben we ‘oma frietje’, dan bakt mijn moeder frites voor iedereen. Zitten we daar met tien man te eten. Mijn vader wil graag dat ik zijn bedrijf ga overnemen. Ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. Volgens mij is er nog best wat verbetering mogelijk. Er kan meer geautomatiseerd kan worden. Voorraden, levertijd. Wil mijn vader niet van horen. Mijn vader is nu 79. Als mensen dat voor het eerst horen zeggen ze: hoe kán dat. Later gaan ze het accepteren. Dan komen ze bij ons thuis en zien ze: het is gewoon een fijne vent.”