VN: Assange heeft psychologisch trauma door ‘ballingschap’

Wikileaks-oprichter Julian Assange is hevig getraumatiseerd door zijn periode in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Dat hebben de Verenigde Naties, bij monde van een Zwitserse expert, vastgesteld. Volgens de VN is er sprake geweest van „psychologisch martelen”, schrijft persbureau Reuters vrijdag.

De juridisch expert van de VN stelt vast dat de klokkenluider, die zich zeven jaar ophield in de Ecuadoraanse ambassade, ernstig heeft geleden onder wat in het rapport een lastercampagne genoemd wordt. Deze zou tegen hem zijn gevoerd door media en kopstukken in de Amerikaanse politiek: „Assange is gedurende een aantal jaar zeer inhumaan behandeld en vernederd. De effecten daarvan, die zich hebben opgestapeld, zijn enkel te omschrijven als psychologische marteling.”

De Zwitserse expert Nils Melzer onderzocht Assange begin mei in Londen, waar hij momenteel een straf uitzit in verband met het schenden van borgtochtregels in 2012. De Wikileaks-oprichter werd ook lichamelijk onderzocht.

De conclusie van de onderzoeken luidt dat Assanges gezondheid „zeer te lijden heeft gehad onder de vijandige omgeving waar hij aan blootgesteld is.” Fysiek gezien is hij tevens niet in orde, aldus Melzer tegen The Guardian, maar daar wordt hij voor behandeld in de gevangenis. „Zorgelijk is zijn mentale staat, hij is continu angstig.”

Uitgesteld verhoor

Donderdag zou Assange via een videoverbinding worden gehoord in verband met een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. De VS willen hem berechten omdat hij via Wikileaks geheime staatsinformatie heeft gelekt. Het verhoor is tot juni uitgesteld omdat Assange te ziek was, aldus zijn advocaat.

In april dienden de VS een officieel uitleveringsverzoek in vanwege spionage. In de VS hangt hem tientallen jaren celstraf boven het hoofd. Ook Zweden wil Assange berechten in verband met een verkrachtingszaak. Zij deden daartoe in 2012 al een uitleveringsverzoek. Daarop vluchtte Assange de ambassade in. De minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt sprak vrijdag zijn ongenoegen uit over het rapport. Volgens hem moet de Britse rechtspraak onafhankelijk tot een uitspraak kunnen komen, zonder „opruiende beschuldigingen”.