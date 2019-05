Trump naar Terneuzen

Het is niet te hopen dat het regent in Zeeuws-Vlaanderen op 31 augustus. Dan herdenkt Terneuzen de Slag om de Schelde. Willem-Alexander stuurde een uitnodigingskaartje naar Donald Trump. Ook al is de Amerikaanse president een wat onhandige herdenker.

In Parijs spijbelde hij van een grote Eerste Wereldoorlog-herdenking, vanwege de regen. Deze week was hij tijdens Memorial Day in Japan, waar hij behalve de Amerikaanse ook de Japanse troepen toesprak. „Happy Memorial Day!” Voor Amerikaanse oren is dat ‘happy’ al wat dissonant. Dat Japan, dat zijn grootste herdenkingen dankt aan twee Amerikaanse atoombommen, nu de feestelijke felicitaties krijgt met de Amerikaanse herdenkingsdag is op z’n zachtst gezegd memorabel.

Nog een curieus weetje: de Amerikanen vochten helemaal niet mee in de Scheldemonding. Dat waren de Canadezen. Maar zeg dat maar niet tegen Donald ‘Belgium is a beautiful city’ Trump. Het stiekeme plannetje is om hem daar de D-dayvlag te overhandigen. Die vlag is een paar jaar terug door kunstverzamelaar Bert Kreuk voor een half miljoen op een Amerikaanse veiling gekocht. Sindsdien is het Kreuks heilig missie om die gehavende vlag, de eerste op de Normandische kust, „terug te schenken” aan het land waar hij zelf zijn „droom heeft kunnen waarmaken”.

Die droom was kennelijk om tasjes met tandpasta en handdoekjes te verspreiden in vliegtuigen, want dat deed zijn lucratieve bedrijf. Daarna dook Kreuk in de kunsthandel, wat mogelijk de connecties met de Oranjes verklaart.

Memorabel is Kreuks tentoonstelling het Gemeentemuseum in Den Haag, waarvoor hij een Deense kunstenaar vroeg om een ‘ruimtevullende installatie’. De Deen kwam met een armetierig verhuisdoosje. Een middelvinger tegen de praktijk van kunst-op-bestelling. De gewezen vliegtuigtasjeshandelaar sleepte hem voor de rechter.

Vrijdag zendt WNL een documentaire uit over de D-dayvlag, die eerder in Rotterdam werd onthaald: militaire erehaag, colonne van pantservoertuigen, volksliederen. Allemaal bij de Kunsthal, veelzeggend genoeg. Want je gaat haast denken dat die vlag voor Kreuk ook een soort ‘ruimtevullende installatie’ is. Voor een half miljoen euro (strooigeld in zijn kringen) koopt hij een object dat van zijn leven een betekenisvol verhaal moet maken, dat hem een rol moet geven in het decor van de grote wereldgeschiedenis. Zelfs als dat in Terneuzen is.

Kreuk won de rechtszaak tegen de Deense kunstenaar. Die moest alsnog een indrukwekkend ruimtevullend kunstwerk maken. Zijn voorstel: de wanden beschilderen met de tekst: Shove it up your ass, you faggot!

Goddank is Trump wat fijnbesnaarder.

Kreuk liet het er maar bij zitten. Een half jaar later kocht hij zijn D-dayvlag. De rest zal geschiedenis zijn. Tenzij het regent, en zijn installatie alsnog verschrompelt tot het formaat van een verhuisdoos.

