Trump kondigt importheffing af op alle goederen uit Mexico

De Verenigde Staten stellen met ingang van 10 juni een importheffing van 5 procent in op alle goederen uit Mexico, om het buurland onder druk te zetten meer te doen aan de komst van migranten uit Centraal-Amerika die de Amerikaanse zuidgrens proberen over te steken. Dat heeft president Donald Trump donderdag aangekondigd.

Volgens Trump zal het heffingspercentage geleidelijk oplopen „totdat het probleem van illegale immigratie is verholpen”, schreef hij op Twitter. Pas daarna „zullen de heffingen worden opgeheven”.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019