Snurkende robot

Een knuffelvriendje om mee weg te dromen. Zo verkoopt het Nederlandse bedrijf Somnox zijn slaaprobot – een kussen dat in- en uit ademt. De boonvorm heeft wel iets weg van een baby, maar dan verpakt in een afwasbare hoes.

Met de meegeleverde app kun je je ademhalingspatroon bijstellen, van hijgend hert tot standje coma, en een rustgevend achtergrondmuziek selecteren. Die muziek blijkt niet nodig. Binnen een half uur val je, zuchtend in het tempo van de Somnox, in slaap.

Zo’n extra slaapmaatje in de echtelijke sponde is even wennen. Vooral omdat de Somnox (599 euro) met zijn interne mechaniek een zacht kreunend geluid laat horen. Met wat fantasie kun je dat interpreteren als het gemoedelijke snurkje van een huisdier dat aan het voeteneinde slaapt.

Somnox belooft updates die je slaap analyseren of het apparaat in een slimme wekker veranderen en zo ‘een persoonlijke slaapvriend voor het leven’ creëren. Dat hoeft nou ook weer niet. Een gestage blaasbalg is genoeg om bij weg te zakken. In onze slaap gooien we de Somnox weer uit bed, op de grond, vanwaar hij ons ’s ochtends verontwaardigd aankijkt.

Virtual reality is een overrompelende ervaring. Tot nu toe was het wel een gedoe om de VR-bril te koppelen aan de pc. Met de Oculus Quest (vanaf 449 euro) is geen computer of kabel nodig. Je hoeft je kamer niet te behangen met sensoren die je positie bepalen: de ingebouwde camera’s van deze VR-headset zien waar je bent zodat je niet over de salontafel struikelt. Twee meegeleverde controllers laten je handen in de virtuele wereld bewegen. De eerste reacties zijn lovend, al kan de Quest niet alle spellen aan en moet de batterij na anderhalf uur worden opgeladen.