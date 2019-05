Seks- en drugsscènes uit Russische versie Rocketman geschrapt

Als je in een Russische bioscoop de biografische film Rocketman over Elton John gaat zien, dan zul je de meeste seks- en drugsscènes uit de Engelse versie niet te zien krijgen. Het distributiebedrijf Central Partnership heeft die geschrapt om de film te laten voldoen aan de Russische wet omtrent “homoseksuele propaganda”. Russische filmrecensenten merkten de verschillen met het origineel vrijdag op tijdens een voorvertoning.

De Russische filmcriticus Anton Dolin schrijft op Facebook dat “alle scènes met zoenen, seks en orale seks tussen mannen zijn geschrapt”. Ook de tekst aan het eind van de film over het verdere leven van John is anders. In het origineel wordt daarin verteld dat de zanger uiteindelijk met zijn man David Furnish twee kinderen heeft opgevoed. In de Russische versie lezen de filmbezoekers alleen dat John een non-profitorganisatie oprichtte om aids te bestrijden.

Lees hier de recensie van Rocketman: Rockgod die zijn teloorgang overleefde

Censuur

Eerder deze week schreef de Britse zanger, die in 1984 voor het eerst openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, in The Guardian nog dat sommige Europese filmstudio’s de seks en drugs in de film wilden minderen, zodat de film goedgekeurd zou worden voor 13 jaar en ouder. “Maar mijn leven is gewoon niet geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar”, zei John zelfbewust. In Nederland, waar de film niet is aangepast, is Rocketman door de Kijkwijzer overigens geschikt bevonden voor kijkers van 12 jaar en ouder.

Het Russische ministerie van Cultuur zegt in een reactie dat het niets met de censuur op de film te maken heeft, maar dat de distributeur dit zelf heeft besloten.

De Russische wet tegen “propaganda van niet-traditionele seksuele relaties” werd in 2013 aangenomen en is bedoeld om minderjarigen te beschermen. Het Europese Hof oordeelde in 2017 dat de Russische wetgeving in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.