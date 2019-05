Populistenschool Bannon in Italiaans klooster gaat niet door

Het plan van de voormalige Trump-vertrouweling Steve Bannon om in een Italiaans klooster een populistenschool te beginnen, gaat niet door. Het Italiaanse ministerie van Cultureel Erfgoed heeft vrijdag besloten de huurovereenkomst voor het eeuwenoude complex op te zeggen, nadat er malversaties aan het licht waren gekomen in het Bannon-kamp. In de school wilde Bannon „gladiatoren van het populisme” opleiden, om ten strijde te trekken tegen bedreigingen voor „de joods-christelijke identiteit van het Westen”.

De fraude die Bannons onderneming de das om heeft gedaan, werd begin deze maand onthuld door de krant la Repubblica. Het aan Bannon gelieerde Instituut voor Menselijke Waardigheid (DHI), dat het klooster voor twintig jaar zou gaan huren van de Italiaanse overheid, bleek gerommeld te hebben met een bankgarantie. Daarop stond de handtekening van een medewerker die al jaren niet meer voor de bank in kwestie werkte.

Dankzij de bankgarantie won het DHI een aanbesteding voor de huur van het klooster. Nu het document vals blijkt, raakt de organisatie het complex echter weer kwijt. Het ministerie van Cultureel Erfgoed liet vrijdag weten dat sprake is geweest van „onregelmatigheden” in het aanbestedingsproces en van contractbreuk.

‘Stemmingmakerij van links’

Bannon zei vorige week tegen The Economist dat er niets klopt van de fraude-aantijgingen. „Alles is gewoon dik in orde. Dit is alleen maar stemmingmakerij van links.” De voormalige baas van alt-right-nieuwswebsite Breitbart betaalde naar verluidt via het DHI 100.000 euro per jaar voor de huur van het klooster. Het gebouw in het Midden-Italiaanse gehucht Collepardo stamt uit 1204 en werd lang bewoond door kartuizermonniken.

Of Bannon zijn school nu ergens anders gaat vestigen, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of het DHI in beroep gaat tegen het besluit van de Italiaanse overheid. Bannon was van januari tot en met augustus 2017 chefstrateeg van president Trump.