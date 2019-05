Lunch aan de keukentafel. Mijn vrouw opent een van de eerder die dag afgeleverde pakketjes. Er verschijnt een boek en ze begint het direct aandachtig door te bladeren. „Wat voor een boek is dat?”, vraagt mijn zoon, al kauwend vanachter de stapel boterhammen waar zijn puberende lijf dagelijks om schreeuwt. „Een boek om af te vallen”, antwoordt mijn vrouw. Mijn zoon kijkt haar bedenkelijk aan. „Een dieetboek? Weet je dat zeker? Ik zie alleen maar recepten staan.”

