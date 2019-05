Nieuw barbecueprotest Pegida verboden door burgemeester Eindhoven

Pegida Nederland mag komende zondag niet protesteren in Eindhoven, heeft burgemeester John Jorritsma vrijdag bekendgemaakt. De groep wilde demonstreren bij een moskee in de stad, maar heeft daar te laat melding van gedaan. Een week eerder liep een vergelijkbaar protest uit op ongeregeldheden onder tegendemonstranten, waardoor de gemeente meer tijd nodig zegt te hebben om zich met de politie voor te bereiden op een nieuwe demonstratie.

Pegida wilde een barbecue organiseren bij de Al-Fourqaan-moskee in de stad, om naar eigen zeggen „de slachtoffers van het islamitische geweld overal op de wereld” te herdenken met geroosterd varkensvlees. Dinsdagavond werd een aanvraag ingediend, voor een manifestatie met onder meer vlaggen en een podium, en zo’n vijftig deelnemers.

De gemeente Eindhoven zegt voor een protest als dit drie dagen nodig te hebben om veiligheidsplannen te maken, te overleggen met de buurt, instanties en organisaties en de buurt te informeren. Doordat het afgelopen donderdag Hemelvaart was, bleven er echter maar twee werkdagen voor de gemeente over. Ook de politie kreeg de zaken op deze termijn niet op orde, zegt de gemeente. „Die tijd is dus onvoldoende en daarom mag de manifestatie van Pegida zondag niet doorgaan.”

Voor vrijdag was ook een betoging aangevraagd door tegenstanders van Pegida. Dat protest, dat gepland staat op het Stadhuisplein, levert volgens de gemeente „geen risico’s” en mag daarom wel doorgaan.

Uit de hand gelopen

Afgelopen zondag hield Pegida onder zware politiebescherming al een demonstratie in Eindhoven. Als onderdeel van de ‘Ramadantour’ van de organisatie liepen betogers met zogenoemde ‘Pegida Snacks’ (om veiligheidsredenen geen gebarbecuede maar gefrituurde speklappen) een mars naar diezelfde Al-Fourqaan-moskee. Onderweg werden de Pegida-aanhangers aangevallen door tegendemonstranten, die met stenen naar de betogers en de politie gooiden.

De ME voerde charges uit en vier politiemensen raakten lichtgewond. De demonstratie werd op last van de burgemeester vroegtijdig afgebroken. Tien tegenbetogers, onder wie drie minderjarige jongens, werden aangehouden.