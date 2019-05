Neushoorn Tam is dood

Hij was ruim dertig jaar oud – een respectabele leeftijd voor een Sumatraanse neushoorn.

Naam Sumatraanse neushoorn Wetenschappelijke naam Dicerorhinus sumatrensis Leefgebied Maleisië, Kalimantan, Sumatra Uiterlijk Schouderhoogte 100 tot 140 cm. Twee kleine hoorns, diepe plooi achter schouders Kleur Grijs Opvallend Tam, de laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn in Maleisië, is overleden. De soort is ernstig bedreigd

Toch rouwt de wereld deze week om Tam, want hij was het laatste mannetje van zijn soort in Maleisië. Er leeft nu alleen nog één vrouwtje: Iman. Pogingen om de twee te laten paren liepen op niets uit. Iman was al onvruchtbaar geworden omdat ze te lang geen partner had gehad.

Het overlijden van Tam betekent niet direct het einde van de Sumatraanse neushoorn: in Kalimantan en op Sumatra lopen er naar schatting nog maximaal tachtig exemplaren rond. Maar de toestand is zorgelijk, juist omdat de resterende neushoorns in kleine, geïsoleerde groepjes leven en zich nog zelden voortplanten. De hoop is nu gericht op een fokprogramma: in 2016 werd daaruit nog een vrouwtje geboren, Delilah.