Naomi Wolf telt tientallen doden die bleven leven

Het moet de nachtmerrie zijn van iedere auteur: tijdens een interview live on air geconfronteerd worden met een grote fout in je nieuwe boek. Het overkwam de Amerikaanse feministische schrijfster Naomi Wolf (bekend van The Beauty Myth), vorige week op de radio bij de BBC.

Wolfs nieuwe boek heet Outrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love. Het behandelt de toenemende vervolging van homoseksuelen in Engeland na een wetswijziging in 1857. Wolf beweert dat ze archiefvondsten heeft gedaan die de aanname op losse schroeven zet dat er in Engeland na 1835 geen mannen meer zijn geëxecuteerd vanwege sodomie, zoals nu in alle boeken staat. Ze was in de archieven van rechtbank The Old Bailey tientallen ten uitvoer gelegde doodvonissen tegengekomen.

Wolf werd geïnterviewd door Matthew Sweet, presentator maar ook een in Oxford afgestudeerd historicus. Sweet heeft een aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder een boek waarin hij mythen over victoriaans Engeland ontkracht.

Gevangenisadministratie

Dat was precies wat hij ook deed in zijn gesprek met Wolf. Zij voert in haar boek de veertienjarige Thomas Silver op die in 1859 zou zijn geëxecuteerd vanwege zijn onnatuurlijke neigingen: ‘death recorded’ staat er in het vonnis. Sweet: „Death recorded was een categorie die in 1823 werd geïntroduceerd en die rechters de kans gaf de doodstraf níét op te leggen aan een verdachte die zij kansrijk achtten voor een gratieverzoek. Ik denk dat in geen van de gevallen die u beschrijft daadwerkelijk een executie heeft plaatsgevonden.” Wolf blijft even stil en antwoordt dan: „Dat is belangrijk om verder te onderzoeken.” Sweet: „Ik heb hier een krantenbericht en een document uit de gevangenisadministratie die de datum van zijn vrijlating bevatten.” Van belang is ook, aldus Sweet, dat Silver niet veroordeeld was omdat hij homoseksueel was, maar omdat hij een zesjarige jongen had aangerand.

Sweet en Wolf bleven na het interview via Twitter met elkaar in gesprek. Wolf beweerde dat het slechts om een beperkt aantal fouten ging, terwijl Sweet meende dat de fouten juist hét centrale idee van het boek, dat er in het midden van de negentiende eeuw een verharding in de houding ten opzichte van homoseksuelen plaatsvond, onderuit haalt.

Afgelopen weekend zei Wolf op een literair festival in Engeland dat ‘death recorded’ was wat er indertijd in de krant kwam te staan, en dat dit ongetwijfeld de homoseksuelen die het lazen „zeer zou aangrijpen”.