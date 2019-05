KKR wil Bild-eigenaar Axel Springer van beurs halen

Het Duitse mediaconcern Axel Springer, uitgever van onder meer boulevardblad Bild en kwaliteitskrant Die Welt, verdwijnt mogelijk van de beurs. Donderdag bevestigde het bedrijf de geruchten dat het in gesprek is met de Amerikaanse durfinvesteerder KKR en de oprichtersfamilie van Axel Springer om het bedrijf van de beurs te halen.

Een dergelijke transactie betekent dat er een openbaar bod zal worden gedaan op de uitstaande aandelen van Axel Springer. In reactie op het nieuws maakten die aandelen een reuzensprong. De koers van Axel Springer-aandelen aan de beurs van Frankfurt steeg donderdag met 22 procent naar ruim 55 euro: het hoogste punt van dit jaar. Het mediabedrijf was daardoor bij sluiting van de beurs een kleine 6 miljard euro waard.

De op handen zijnde transactie sluit aan bij twee financiële trends. Ten eerste zitten private-equityfirma’s zoals KKR zitten op een enorme berg met geld voor overnames. Volgens cijfers van Bloomberg hebben zij 1.400 miljard dollar in kas.

Daarnaast is het van de beurs halen van bedrijven in trek. Volgens consultant Bain werden vorig jaar alleen al in de VS voor zo’n 50 miljard dollar aan bedrijven van de beurs gehaald: het hoogste bedrag sinds 2007.

KKR is een van de grootste private-equityfirma’s ter wereld. Het werd in 1976 in New York opgericht. In het recente verleden kocht het de Nederlandse softwareproducent Exact, parkeergarage-exploitant Q-Park en de margarinetak van Unilever.

Berucht is de zakelijk zeer succesvolle wijze waarop KKR in 2004 in het consortium Vendex – van onder andere HEMA, Bijenkorf en V&D – van de Amsterdamse beurs haalde. Het veranderde de naam daarna naar Maxeda en verkocht de bedrijven en het vastgoed los door. Met het vastgoed verdiende KKR de hele transactie in een jaar alweer terug.

In een persbericht stelt het bestuur van Axel Springer dat de voorgenomen transactie past bij de langetermijn groeistrategie die het bestuur aanhoudt. Met andere woorden: men heeft dan geen last meer van kritische aandeelhouders. Met het kapitaalkrachtige KKR aan boord is het bovendien makkelijker om overnames te doen en Axel Springer verder uit te bouwen als digitaal mediabedrijf. Axel Springer bezit ook een grote (online) marketing en advertentietak.

Binnen enkele weken moet duidelijk zijn of de transactie doorgaat. In dat geval blijft ook topman en minderheidsaandeelhouder Mathias Doepfner aan boord.

Tegen Bloomberg zeggen analisten dat ze verwachten dat KKR ongeveer 60 euro per aandeel moet bieden om aandeelhouders te overtuigen hun stukken te verkopen.