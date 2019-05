‘Kim executeert gezant om mislukking top met Trump’

Een Noord-Koreaanse speciale gezant die nauw betrokken was bij de mislukte top van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en president Donald Trump in Hanoi in februari, is geëxecuteerd. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo op basis van anonieme bronnen, schrijft Reuters.

Kim Hyok Chol, vertegenwoordiger voor betrekkingen met de VS, is in maart samen met vier andere functionarissen van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ter dood veroordeeld wegens de mislukking van de topontmoeting, de tweede tussen beide leiders.

Kim Yong Chol, een andere hoge functionaris die optrad als tegenhanger van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in de aanloop naar de top, is volgens de krant onderworpen aan gedwongen arbeid en ideologische bijscholing in de provincie Jagang.

De strafmaatregelen zouden deel uitmaken van een grote zuivering door Kim, aldus Chosun Ilbo.

„Kim Hyok Chol is onderzocht en geëxecuteerd op het vliegveld Mirim met vier andere functionarissen van Buitenlandse Zaken in maart”, verklaarde een anonieme bron tegenover de krant. Hen zou spionage namens de VS ten laste zijn gelegd.

Kim Hyok Chol fungeerde in de aanloop naar de top als tegenhanger van de Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor Noord-Korea, Stephen Biegun.

Shin Hye Yong, de tolk van Kim Jong-un bij de ontmoeting met Trump, is volgens de krant naar een gevangenkamp gestuurd wegens een vertaalfout. Daarmee zou het gezag van Kim zijn ondermijnd.