‘Kijk het terug op mijn Instagram’

Met zo’n veertigduizend volgers op sociale media moet je vakantie wel Instagrammable zijn. Als je op reis bent met influencer Pooja Saxena (38) zit het tempo er dan ook goed in. „Ik ben nooit langer dan vierentwintig uur op dezelfde plek. Anders raken mijn volgers misschien wel verveeld.” Vanochtend was ze nog in Amsterdam, nu in Delft, morgen wacht Brugge.

Samen met haar man, Puneet Soratur (40) en zoon Sayaan Soratur (6) woont ze in Muscat, de hoofdstad van Oman. Puneet leerde Pooja kennen in de tandartsstoel – ze was zijn patiënt. Sinds twee jaar reizen ze met z’n drieën elk half jaar vijftien dagen door Europa. „Het is in Oman hip om op vakantie te gaan naar Europa”, zegt Puneet. „Je krijgt hier het hele pakket: goed weer, een rijke geschiedenis, prachtige architectuur.” „Shoppen”, voegt Pooja toe.

Ik wil lopen in Gucci, Chanel en Prada

Tijdens het reizen raken Pooja en Puneet geregeld in de problemen. Deze week nog door de staking van het openbaar vervoer. „De taxichauffeur haalde ons op bij het hotel. We wilden worden afgezet bij het station, maar toen hoorden we pas dat de treinen niet zouden rijden”, vertelt Puneet. „Toen hebben we ons maar helemaal naar Delft laten brengen”, valt Pooja hem in de rede. „Je kan het allemaal terugzien op Instagram.”

Puneet is minder obsessief met Instagram bezig dan zijn geliefde. Dat zie je dan wel meteen terug in zijn volgersschare, een schamele duizend. „Terwijl hij een jaar eerder begon met Instagram dan ik”, zegt Pooja terwijl ze een berichtje tikt op haar telefoon. „Even reageren op een volger.”

Zo anders als hun beroep is, zo verschillend staan Pooja en Puneet ook in het leven. Hij wil vooral zoveel mogelijk van de wereld zien, zij wil zoveel mogelijk geld verdienen. „En uitgeven aan mooie, dure kleren. Ik wil lopen in Gucci, Chanel en Prada. Ik leid graag een luxeleven.”

Hun zoon Sayaan wil verder, een ijsje halen of snoep hadden zijn ouders hem beloofd. Maar niet voordat hij op de foto is gegaan met de oranje zonnebril die Pooja voor hem heeft gekocht. Ook voor Sayaan openen ze binnenkort een Instagram-account. „Hij wordt een grote ster.”