Hoofdverdachten moord op Scandinavische toeristen in Marokko bekennen

Drie Marokkaanse mannen hebben betrokkenheid bij de moord op twee Scandinavische wandelaars bekend. De slachtoffers waren een 24-jarige vrouw uit Denemarken en een vrouw van 28 uit Noorwegen. De verdachten hebben donderdag voor de rechter verklaard dat ze afgelopen december tot hun daad kwamen toen ze er niet in slaagden zich aan te sluiten bij terreurbeweging IS, meldt persbureau Reuters.

De slachtoffers werden onthoofd terwijl ze in een tent overnachtten in het Atlas-gebergte. Dat werd gedaan door twee van de verdachten. De derde verdachte zegt de daad gefilmd te hebben, waarna de beelden werden gedeeld met andere sympathisanten van IS.

De verdachten werden vier dagen na de moorden aangehouden op een busstation in Marrakesh. Ze zeiden zelf onderweg geweest te zijn naar de stad Laayoune, maar probeerden volgens justitie via Algerije jihadistische groeperingen in de Sahel te bereiken, om zich daarbij aan te sluiten.

Trouw aan IS

De drie mannen maakten drie dagen voor de moord een filmpje waarin ze trouw zwoeren aan Islamitische Staat. Een van de verdachten, een 33-jarige timmerman uit Marrakesh, stelde in de rechtbank dat ze met hun daad jihad wilden voeren in hun thuisland omdat ze zich niet direct bij de organisatie hadden kunnen aansluiten. Voor de rechtbank toonde hij berouw. „Ik heb spijt van wat er gebeurd is, en probeer het nog steeds te bevatten”, zei hij volgens Reuters. De timmerman had al eens twee jaar vastgezeten voor terreurgerelateerde misdrijven.

Naast de drie hoofdverdachten zijn in het onderzoek nog 21 anderen aangehouden. Ze zouden banden met de drie gehad hebben, en worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk, het aanmoedigen van terrorisme en ondermijning van de openbare orde, aldus Reuters.

Terrorisme in Marokko

In totaal zeggen de Marokkaanse autoriteiten in 2017 en 2018 twintig groepen te hebben opgerold die plannen maakten voor een aanslag in het land. 1.700 Marokkanen hebben zich aangesloten bij IS in het Midden-Oosten, schat de regering. Ook waren Marokkanen of Marokkaanse migranten betrokken bij aanslagen in Europa.

De laatste grote aanslag in Marokko zelf was in 2011, toen zeventien mensen omkwamen bij een bomaanslag in Marrakesh. Onder de dodelijke slachtoffers was een Nederlander.