Hoge hakken, lange benen

Al meer dan dertig jaar ben ik 1.84 meter en wat is het toch heerlijk om lang te zijn. Het geeft lucht in een volle lift, zicht bij een popconcert en een hoger salaris op kantoor. Ik kan het iedereen aanraden. Vrouwen snappen dat. Die dragen hakken. Niet te lang – dat is slecht voor knieën, heupen en rug. Maar wie het zelfs maar even doet ervaart de macht van de hak. Alsof je heel de wereld beter overziet.

Wat ik dan ook écht niet snap, is dat mannen geen hakken dragen, zeker de kleintjes. Hoe vaak ik het wel niet van ze heb moeten horen: ‘Waarom draag je hakken als je al zo lang bent?!’ Alsof er iets mis is met lange vrouwen. Maar ik denk dan ook altijd: ga ze lekker zélf dragen. Je kan het hebben. En er is geen wet die het je verbiedt.

Of nou ja, die is er wel natuurlijk. En dat is ‘dat het niet hoort’ voor mannen. Prince en David Bowie droegen hakken, maar de ‘gewone’ kantoorman wordt erom uitgelachen. Vraag maar aan Nicolas Sarkozy.

En dat terwijl de hak oorspronkelijk een uitvinding was voor mannen. Krijgers en ruiters droegen ze reeds sinds de Oude Grieken om beter in de stijgbeugels te kunnen blijven. In de 17de eeuw waren in Nederland hoge hakken voor mannen nog in de mode. Ze gaven status. Dus waarom zijn mannen gestopt ze te dragen?

„Dat is een heel interessante vraag”, zegt de Amerikaanse journalist en schrijfster Summer Brennan als ik haar erover bel. Ze schreef het boek High heel, over de geschiedenis van de hak.

Hakken werden al langer geassocieerd met wiebelige, flauwvallende vrouwen, maar Brennan zegt dat hoe we over hakken denken in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw pas écht „dramatisch” veranderde door de stiletto – de stalen pin die hakken extreem hoog en dun kan maken. Die gaf de hak definitief een slechte naam bij mannen.

Want dat ze je benen langer maken, je achterwerk naar achteren kantelen en je borst naar voren kan zowel voor vrouwen als mannen aantrekkelijk zijn. Maar écht hoge hakken maken je kwetsbaar, doen pijn en laten je struikelen. Echt hoge hakken maken vrouwen eigenlijk kleiner. En jezelf kleiner maken, dat doen veel mannen liever niet.

„Het is maar een theorie hoor”, zegt Brennan. „Maar ik denk dat het geen toeval is dat juist toen vrouwen stemrecht hadden gekregen, massaler broeken gingen dragen en meer buitenshuis gingen werken, ze de stiletto gingen dragen die hen juist weer kwetsbaarder maakte.”

Misschien is dat de reden dat ook nu weer, in een tijd waarin opnieuw aan vrouwenrechten en het recht op abortus wordt gemorreld, de hoge hak weer populairder dreigt te worden nadat platte sportschoenen voor vrouwen een tijdje in de mode waren. Vrouwen die zichzelf laten boeten en mannen die het mooi vinden? Je weet het niet.

Wát ook de reden is, ik heb voor de zekerheid alvast al mijn stiletto’s weggepleurd en ben op plateauzolen overgestapt. Want plateauzolen knellen niet, houden je knieën gezonder maar geven je wel het gevoel dat je zweeft en de hele wereld aankan – ik kan het iedereen aanraden. Zowel vrouwen als mannen en dan vooral de kleintjes. Iedereen op een wat hoger niveau is sowieso fijner. En hoe meer mensen je recht in de ogen kunt kijken, hoe beter.